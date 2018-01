El abogado de la joven que mató a su ex novio habló de una relación "enfermiza"

El defensor de Nahir Galarza, la joven de 19 años que confesó haber asesinado de dos disparos a Fernando Pastorizzo, su ex novio, en Gualeguaychú el viernes pasado, dijo hoy que según testigos ambos conformaban "una pareja enfermiza".

"Lo que se siente es un tremendo dolor, porque estamos en presencia de dos ataúdes, el de los dolientes y el nuestro, que entregamos a mi clienta", dijo el letrado Víctor Rebosio en referencia a la joven.

El defensor aseguró que habló de la supuesta conflictiva relación entre la joven y Pastrorizzo, dijo que: "Hay gente que escuchó cómo se pegaban y hay testimonios de que era una pareja enfermiza, anómala, que gozaba de cosas que no son razonables, como hostigarse".

"Lamentablemente podría haber sucedido de cualquiera de los dos lados", agregó Rebosio, quien continuó; "Si yo te pego a vos y te hostigo, te agredo todos los días, vos quizás no estés tranquilo".

Además, el letrado se refirió a la situación de su asistida, quien se encuentra detenida en el área de psiquiatría del Hospital Centenario desde el sábado último.

"Nosotros siempre propiciamos que esto quede claro, yo pedí que, tras admitir el hecho y explicarle a la fiscalía cómo había sido la mecánica, estuviera tranquila y tuviera una atención psiquiátrica, para tener la certeza de que estaba en presencia de un cliente que pudiera decir la verdad y no perjudicarse", explicó el abogado.

Rebosio dijo estar "preocupado" porque en el sanatorio "ya no la quieren, por la cantidad de gente que va a manifestarse la puerta".

En relación a la marcha realizada ayer en pedido de justicia por la víctima, el letrado consideró que "está todo aclarado: el arma es, el proyectil es y la vaina es".

"Es incompatible con una sociedad ordenada que los Tribunales se trasladen al centro de una plaza donde instauren un patíbulo y cuelguen a un ser que todavía es inocente, que no ha sido juzgada ni escuchada y que hoy está internada en una sala bajo atención psiquiátrica", añadió.

Por último, el letrado adelantó que, tras ser dada de alta del centro asistencial donde la están atendiendo, la joven será trasladada a un lugar específico para mujeres y que luego seguirán a la espera de "cómo sigue sustanciándose el caso, porque a cada momento suceden novedades".

Télam