El profesor de la escuela de manejo se defendió tras ser demorado

César se defendió de las acusaciones luego de ser demorado por el personal de la Unidad de Control de Inspecciones Municipales (UCIM), quienes lo acusaron de no contar con un permiso para enseñar por las calles de Villa Mercedes.

El propietario de la academia “El César” señaló que su auto está habilitado para enseñar y que hace 26 años lo hace en la ciudad. “No tengo la culpa de contar con una habilitación mal hecha por la Municipalidad. Tengo un derecho adquirido para trabajar por las calles”, dijo molesto.

El trabajador señaló que la ordenanza sobre las academias de manejo está mal realizada y que nunca lo llamaron para supervisar el proyecto cuando estuvo en el Concejo Deliberante. “La hizo gente que no sabía. Tengo todos los papeles excepto el predio que piden. Me dijeron que hasta podía enseñar en un galpón. En un predio no se puede enseñar, incluso si me lo dan ellos porque hay que acondicionarlo. Hace años que trabajo en las calles y ya tengo un derecho adquirido”, señaló.

El conductor aclaró pasó una nota a la Municipalidad para que cambie ese punto en la normativa, pero jamás obtuvo una respuesta. “No estoy trucho, la Intendencia no coordina entre ellos. Siempre tuve todo en regla y jamás cometí una infracción. Para ellos soy un delincuente”, concluyó.

