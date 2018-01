La Pedrera deleita con su infraestructura y shows

Bailar al ritmo de la mejor música tropical, disfrutar de un show internacional, ver acróbatas o simplemente pasar una tarde de juegos y mates. Este verano, todo eso se puede hacer en un solo lugar: La Pedrera. Las propuestas que el parque lanzó para la temporada incluyen una grilla de artistas confirmados como: Axel, Trulalá, Chipote y Residente; la magia del Cirque XXI, y el Vacaclub, la colonia de vacaciones para los más chicos.

La megaobra fue inaugurada a mediados de 2017, por lo que éste será el primer período estival en el que tendrá las puertas abiertas. De modo que es una de las grandes novedades turísticas para quienes visiten la provincia o para los sanluiseños que paseen por el interior hasta Villa Mercedes.

Como es su debut veraniego, Maximiliano Frontera, director del Parque, admitió que no pueden hacer una estimación de cuántas personas pueden llegar a visitar el predio. Pero si aseguró que esperan "una concurrencia muy importante" entre enero y fines de febrero.

Es que desde que fue puesto en marcha, el centro contribuyó a fortalecer el perfil turístico al que apuesta la ciudad. "En los últimos dos o tres meses se ha incrementado mucho la capacidad hotelera y gastronómica por la cantidad de gente que viene cada fin de semana, que no son menos de 400 personas. Desde que el Parque funciona ya hemos recibido más de 300.000 visitas", detalló.

Para no defraudar las expectativas, armaron un combo de grandes shows. Ayer, comenzaron las primeras funciones del Cirque XXI, un espectáculo que combina humor y acrobacias bajo la dirección artística del conocido cómico Marcos "Bicho" Gómez.

A nivel musical, la grilla también es atrapante. El domingo 21 de enero, Trulalá y Chipote actuarán juntos en el anfiteatro, mientras que el 9 de febrero será el turno de René Pérez, el ex cantante de Calle 13 que actúa como solista bajo el seudónimo de Residente. El 17 de ese mismo mes, Axel desparramará todo su romanticismo para el público local.

Frontera aseguró que más allá de lo convocante que son los nombres, La Pedrera tiene una afluencia diaria de personas que llegan para conocer las infraestructuras. "Han venido muchas personas de La Pampa, Buenos Aires, Río Cuarto, Mendoza y del interior de la provincia. Lo que atrae mucho es el estadio de fútbol, con las muestras permanentes de Digitalia y Movimentum, pero el resto de los espacios también impactan", contó.

Para poder contener esa afluencia, a partir de la semana pasada ampliaron las horas y los días durante los que está abierto el recinto. Ahora, las puertas se abren de martes a domingos, desde las 16 hasta las 00 horas. La entrada al predio de 66 hectáreas es libre y gratuita, pero cada show tiene una tarifa distinta.

Además, desde las 17 hasta las 20, cincuenta profesores dirigirán las actividades de la colonia de vacaciones "Vacaclub" que recibirá a los niños de 6 a 12 años que se hayan inscripto.