En un año hubo 51 casos de picaduras de alacranes

Rodrigo Verdugo, jefe del Programa de Epidemiología, aseguró: “En el 2017 hemos tenido un total de 51 casos de picaduras de alacranes. Doce fueron en niños menores de 15 años. Más precisamente, en el Departamento de Junín se atendieron 26 personas, en Pueyrredón 9, en Ayacucho 9, en Pedernera 6 y en Chacabuco sólo un caso. Todos los episodios fueron resueltos favorablemente y las personas no han tenido reacciones adversas graves al veneno. Sólo en algunos hemos necesitado el uso del antisuero que favoreció la evolución y no fueron casos graves”.

El Ministerio de Salud trabaja en el tema desde inicios de la primavera y han observado un aumento en el número de la presencia de alacranes en el norte de la provincia, principalmente en la zona de Quines. Brindaron talleres a todos los profesionales médicos, a la comunidad y al personal municipal de toda esa zona. Además evaluaron viviendas y entregaron recomendaciones. Cuentan con folletería impresa donde se le informa a la población las principales medidas a tener en cuenta ante una picadura y cómo identificar a los alacranes más peligrosos.

Verdugo detalló que “lo primero que se debe hacer es tratar de capturar el ejemplar en un frasco de vidrio, vivo para no deteriorar la estructura del mismo y que el profesional pueda reconocer de qué especie se trata. Además se deberá colocar hielo sobre el lugar de la picadura y concurrir de manera inmediata al centro de salud más cercano. No es recomendable la automedicación y se deberá evitar los remedios caseros, no probar de hacer ningún tipo de torniquete, no cortar la herida, no tratar de succionar el veneno con la boca. Todas estas acciones perjudican el cuadro”.

En lo que va del año recibieron denuncias de presencia de alacranes en hogares pero sin picaduras. El especialista aconsejó el uso de rejillas finas en el baño y en la cocina y el uso de burletes en puertas y ventanas. Y dijo que, “la fumigación no le hace nada al insecto, tienen un esqueleto muy duro y es muy difícil que el veneno les haga algo. Es recomendable fumigar para eliminar el alimento del alacrán, como es la cucaracha. Sobre todo en las ciudades, a veces los alacranes invaden el sistema de cloacas en búsqueda de alimento, por ejemplo, de otros insectos que viven en las cloacas. Es aconsejable mantener el patio del domicilio lo más limpio posible, sin acumulación de escombros, leña y objetos que puedan servir de nido para que se reproduzcan. Lo que facilita el encuentro con el animal”.

“Esta no es una campaña estacional, accidentes con animales ponzoñosos tenemos a lo largo de todo el año. Es un trabajo permanente el que realizamos. A través del sistema de salud y con folletería impresa damos a conocer en todas las localidades los dos tipos de alacranes que existen, las medidas preventivas y las recomendaciones que hay que seguir en el caso de una picadura", finalizó el jefe del programa.