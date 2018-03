Javier Calamaro en San Luis: el regreso encapsulado del guitarrista submarino

Romántico y avasallante, el guitarrista y cantante Javier Calamaro decidió regresar a San Luis después de mucho tiempo. Atrás quedaron sus presentaciones en los tradicionales Festivales del Río que se realizaban en la capital puntana y las ocasiones donde se presentó en el interior con su repertorio tanguero. Desde las 23 en el bar "Daikiri" deleitará a sus seguidores con un repertorio íntimo que recorrerá toda su carrera. La entrada anticipada tiene un valor de 200 pesos.

Javier expresó que el show de hoy será un recorrido por todos los temas que conforman sus discos, desde "10 de corazones" hasta el último, "Próxima vida", y estará acompañado por el pianista Leandro Chiappe, que siempre estuvo a su lado en cada presentación en la provincia. "Es mi mentor en el tango, ya que ademas escribió los arreglos y dirigió la orquesta. El show por momentos va a ser minimalista y sensible, visceral y tenso y por momentos rockero y festivo", agregó Javier y contó que también el tango estará presente junto a una sorpresa especial para todo el público.

Calamaro aclaró que sus conciertos en la provincia siempre fueron gloriosos para su carrera y les dejaron recuerdos muy lindos. "Las veces que toqué en el Festival del Río, cuando participé en el Festival de Tango en Justo Daract o los shows en la Villa de Merlo y Villa Mercedes los puntanos me demostraron mucho cariño y me trataron como si fuera mi casa", confesó.

El destino de Javier lo llevó a reencontrarse con Daniel "Gitano" Herrera, su ex compañero de "Los Guarros", banda que fue furor en la década de los '80. El guitarrista expresó que esta reunión lo llevó a grabar nuevas canciones que conformaron el disco "7". "Ya contaba con temas para empezar a grabar cuando lo volví a ver al "Gitano". Hubo tanta onda que grabamos el disco y quedó tremendo", aseguró Javier. El nuevo material se encuentra en la plataforma virtual "Spotify"· y también cuenta con la versión en CD.

"Tenemos un video que todavía no salió y un montón de planes juntos, movidos por el entusiasmo del reencuentro que fue buenísimo", agregó. El proyecto con el "Gitano" lo llevó a suspender un trabajo anterior que ya tenía programado para 2018 pero expresó que al finalizar marzo lo retomará.

La imaginación de Calamaro se expande dentro y fuera de sus canciones. Por ejemplo, para la presentación de su disco "Toda vida", el guitarrista decidió sumergirse en una cápsula subacuática ubicada en Puerto Pirámides, Chubut, para cantar desde allí sus canciones y concientizar a sus seguidores sobre el cuidado del agua. Las ideas de un nuevo show de esas características no está en su mente pero sí fantasea con nuevos escenarios naturales.

"Si fuese por mí cantaría todas las semanas en la cápsula pero me queda lejos. Amo las profundidades del mar pero por ahora no tengo ningún plan de ese tipo. Hace poco charlaba con Facundo Arana, quien escaló dos veces el Aconcagua, y fantaseábamos con cantar en las alturas. Algo que me suena casi imposible pero, ¿quién sabe?", expresó Javier que no le tiene miedo a los desafíos y sigue adelante junto a su música.