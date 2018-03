El debate en comisiones arrancó con un fuerte rechazo a las políticas de Macri

Tras el acto inaugural y los discursos de algunos de los principales representantes del peronismo a nivel nacional, la gran marea de militantes que llegó desde diferentes partes del país a Villa Mercedes para participar del Encuentro de la Militancia, se dividió en grupos más reducidos para comenzar con el trabajo en comisiones. Allí dieron inicio a un debate de distintos temas de la actualidad, que continúa esta mañana y será clave para formular el programa de acciones que el Justicialismo presentará al mediodía con la mira puesta en las elecciones del 2019.

La euforia de cantos y arengas cedió paso a la tranquilidad y las delegaciones se distribuyeron en los diferentes sectores del estadio de fútbol del Parque La Pedrera, desde las áreas que están bajo tribunas hasta las oficinas de la planta alta. El rol de la juventud, de los trabajadores, la igualdad de género, la salud, la educación y la justicia, fueron algunos de los tópicos que protagonizaron los trece ejes temáticos. Entre exposiciones y debates, todos tuvieron un denominador común: el rechazo a las políticas de la presidencia de Mauricio Macri.

“El Gobierno nos castiga, nos desprecia, nos ha tratado de grasa sobrante, de ñoquis, de mafiosos”, acusó Estela Díaz, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, quien tuvo la tarea de moderar la mesa titulada “El rol del movimiento obrero en la construcción del proyecto nacional”. En esa línea, aseguró que los sindicatos “tienen un papel central en la discusión de un proyecto de país. Lo están teniendo en la resistencia a las políticas neoliberales que lleva adelante la alianza Cambiemos. Entendemos que los obreros organizados son fundamentales para la construcción de una patria inclusiva, con justicia social e independencia económica, que son los pilares del justicialismo”.

La modalidad de cada mesa de trabajo se formó con un panel de entre siete y diez expositores que, con un tiempo de diez minutos cada uno, debieron plantear las diferentes aristas de cada problema y algunas ideas de cómo afrontarlo. Luego, los asistentes tuvieron el micrófono abierto para preguntar, aportar su mirada o sumar nuevos argumentos.

“La actividad continúa mañana (por hoy) y se seguirán tomando notas de todo lo que se debata para retomar los ejes principales para las conclusiones. Porque esto es un camino de unidad programática, es decir que tenemos que pensar qué hacer también después del 2019, porque estamos seguros de que vamos a gobernar y tenemos que definir ese proyecto”, explicó Díaz.

En el sector donde se encuentran las muestras de “Digitalia y la Placita de Piñón” se ubicó uno de los paneles más concurridos: el de “Seguridad, Justicia y Derechos Humanos”. Horacio Viqueira, del Frente Grande de Córdoba, fue uno de los expositores y abordó algunas de las políticas del Estado Nacional como los “tarifazos” y el reciente ajuste previsional, como una quita de derechos “que afecta a los sectores más pobres y vulnerables”. El ex diputado nacional destacó además la posibilidad de que la militancia se reúna y se ponga de acuerdo. “Sobre todo porque sabemos que esto va a tener continuidad en otros encuentros. De esta forma vamos a construir desde abajo la unidad que nos va a llevar al triunfo en el 2019”, aseguró.

En la misma mesa, Victoria Montenegro y Yamila Zavala Rodríguez, ambas hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar, manifestaron su preocupación por “el retroceso” que el nuevo gobierno ha hecho en materia de derechos humanos. “Hay una la lista de represores que quieren que recuperen la libertad y han quitado financiamiento en áreas específicas en la búsqueda de los nietos que nos faltan, entre otros atropellos. Todo lo que pasa que es grave y merece un debate de la militancia en su conjunto”, denunció Montenegro. Zavala Rodríguez, quien también es abogada y trabaja en las causas contra represores, aprovechó para celebrar la noticia de que la Justicia le haya revocado la prisión domiciliaria a Miguel Ángel Etchecolatz, quien acarrea seis condenas por delitos de lesa humanidad. “Es un precedente importante porque esto se logra a través de todas las presentaciones judiciales, pero también con todas las movilizaciones de vecinos y de una sociedad que no está dispuesta a que vuelva a reinar la impunidad en Argentina”, expresó.

Con el campo de juego como telón de fondo, la comisión de “Juventud y militancia: formación de nuevos cuadros políticos” también fue una de las más convocantes y, como era de esperarse, tuvo auditorio conformado por muchos militantes que hacen sus primeras armas en la política.

Gastón Fraga, de la agrupación “La 125”, planteó que es cada vez más necesaria la participación de los jóvenes en la planificación de políticas públicas y también en su evaluación. “Los representantes de las reparticiones estatales tal vez tienen una distancia etaria muy grande con los más chicos y no siempre llegan a interpretar lo que realmente necesitamos. Por eso, tenemos que pensar a futuro en tener espacios del Estado que estén integrados por la juventud y que puedan pensar las políticas, implementarlas y analizarlas”, sostuvo.

A medida que caía la tarde, los asistentes fueron entrando en confianza y los debates se hicieron más fluidos. Arrancaron unos minutos después de las 16 y se mantuvieron en comisiones hasta las 20. Hoy, entre las 9 y las 12, las mesas de diálogo retomarán cada uno de los ejes temáticos que serán incluidos en las conclusiones finales del encuentro.