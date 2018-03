"El maestro daba una versión inocente del juego del gato y el ratón"

Tras haber resuelto el procesamiento con prisión preventiva a Juan Manuel Chaves, el profesor de música del San Buenaventura, el responsable del Jugado en lo Penal y Contravencioanl Nº 1, Alfredo Cuello, habló por primera vez de la causa y justificó los motivos que lo llevaron a esa decisión. "Rescato las 60 testimoniales, las 5 Cámaras Gesell con los dichos de los chicos, de los padres que iban percibiendo los síntomas que los nenes demostraban a lo largo del segundo semestre del año pasado y, por supuesto, me he apoyado muchísimo en los informes de las profesionales en psicología, cinco de ellas han contribuido a que tome esta determinación", sostuvo.

La imputación del docente refiere a dos delitos: el abuso sexual simple reiterado, agravado por su autor encargado de educación de los menores, en perjuicio de cuatro de los alumnos del primer grado "B" del instituto; y corrupción de menores calificado en concurso ideal respecto de un solo niño.

"Estamos investigando 17 hechos aproximadamente, es cierto que el expediente se inicia a partir de una denuncia a la que posteriormente, y a través de una serie de testimonios, se van ampliando. Muchos de los padres no instaron la acción, lo que es un obstáculo que nos impide investigar. Hasta el momento lo encontré provisoriamente responsable de esos hechos", manifestó Cuello.

Dentro de su despacho, el magistrado dio mayores precisiones del giro que tuvo la causa hace dos días. Indicó que el renombrado juego del gato y el ratón habría sido el marco lúdico para incurrir en los tocamientos y manoseos.

