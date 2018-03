Nuevo millonario: un jugador ganó el Loto Plus en una agencia de Merlo

El apostador se alzó con más de 2 millones 630 mil pesos. Aún no pasó por la agencia “El Nano”, donde vendieron el cartón ganador con cinco aciertos y un "Jack".

La suerte no se detiene para los sanluiseños habitué de los juegos de azar. “Un apostador ganó 2 millones 631 mil pesos en la Villa de Merlo”, contó Lucas Baffetti, el gerente de la Lotería de San Luis, en "Amanece que no es poco" el programa radial que emite FM Lafinur. Y detalló que la Agencia Nº 048 “El Nano” vendió el cartón en la localidad turística.

“Estamos esperando al ganador, aún no vino pero todavía es temprano”, dijo Juan José Giorgis, el dueño de la agencia, este lunes poco después de las 10. Giorgis aseguró que el afortunado no es uno de sus clientes fijos y no descartó que se trate de alguien “de afuera porque muchos juegan cuando están de paso por la ciudad”. Pero deseó que el nuevo millonario sea un jugador local: “Ojalá lo haya ganado alguien de Merlo que necesite el dinero”.

Los números de la suerte fueron: 08-16-18-26-30 y 04 ("Jack"). El ganador de los 2 millones 631 mil pesos obtuvo ese premio después de acertar cinco números y un comodín.

Un año con suerte puntana

El 2018 arrancó con todo para los apostadores sanluiseños. El 21 de enero un hombre de Villa Mercedes ganó el premio mayor del Telekino y embolsó más de 12 millones de pesos. Al finalizar febrero, el 28, un vecino de Tilisarao se adjudicó $ 4 millones con el Quini 6 y en Merlo, el Loto Plus, entregó $ 931.936,86 a otro jugador.