El alto costo de la luz agobia a los pequeños comerciantes puntanos

Los pequeños comerciantes puntanos son el vivo ejemplo de que mantenerse cuesta caro. En una recorrida, El Diario de la República constató que el alto costo de la luz agobia al sector, principalmente a los que tienen heladeras y equipos de climatización prendidos todo el día. Según los propietarios de los negocios consultados, con los últimos aumentos que aplicó Nación a las facturas de electricidad, en promedio pasaron a pagar un 50 por ciento más que los valores de hace dos meses.

"Nos solían venir entre 4 mil y 5 mil pesos pero la última factura nos llegó por 10 mil, principalmente por el aire acondicionado que es algo que necesitamos porque si no, no se puede trabajar", indicó Nayra Romero, propietaria de un maxiquiosco ubicado en la esquina de la avenida Lafinur y calle Junín.

Además, dijo que sólo para cubrir los altos costos de la luz que comenzó a percibir en los últimos dos meses, la obligó a mantener una mayor cantidad de horas abierto y, por consiguiente, dedicar más tiempo a su actividad de subsistencia, unas doce horas diarias.

"El problema es que los servicios y los impuestos suben pero para nosotros la ganancia sigue siendo la misma. La situación es bastante complicada porque todo aumenta menos los sueldos de la gente", señaló la comerciante.

En otro local del rubro, su dueño, Jorge Arrieta, señaló que la variación de precios es general y que llega con el resumen de todos los meses. En su almacén instalado sobre el pasaje Avellaneda, mantiene encendidas durante todo el día nueve heladeras, de las que depende para ofrecer a los clientes refrescos, sin contar la que contiene los alimentos que necesitan la cadena de frío para su consumo.

"Para compensar las pérdidas le tenemos que agregar un poco más a cada bebida pero igualmente no demasiado porque si no, caen las ventas. Es muy complicado porque además en esta época del año tenemos el calor y sin el aire es imposible abrir", aseguró Arrieta, quien agregó que el flujo de compradores disminuyó drásticamente a causa de los elevados niveles de inflación, una merma que le repercute directamente en su bolsillo.

"Antes, por ejemplo, la gente venía a comprar la comida del día y le sumaba un postre de distintos sabores para cada uno de la familia. Ahora eso no existe más, compran lo justo y necesario", sostuvo.

El trago amargo causado por la baja del consumo y la suba en los precios de los servicios, es aún mayor para los negocios con mayor cantidad de empleados, como es el caso de Crocafé, ubicada sobre la avenida Illia, casi calle Chacabuco. Ese comercio, categorizado como Sociedad de Capital e Industria, tiene unos diez socios que son los que producen y comercializan la producción. La última boleta de luz que les llegó, fue por un valor de 23 mil pesos, entre 7 mil y 8 mil pesos más que hace dos meses.

"Es aproximadamente un 30 por ciento más del valor que pagábamos antes, es mucha plata en comparación con lo que producimos porque toda la maquinaria funciona con electricidad, lo que nos obliga a trabajar pero las ventas están muy flojas", afirmó el encargado de la confitería recuperada por sus trabajadores, Horacio Benítez, quien aseguró que no trasladan las pérdidas a los clientes, sino que tratan de ahorrar al máximo la electricidad que no es necesaria, como las luces prendidas en ambientes en los que no son necesarias.

"El pan y sus derivados se venden pero menos, la gente no lleva más una docena de facturas sino media o menos", dijo Benítez.