Milagros Sánchez no para de cosechar títulos

Parece que Milagros Sánchez no se cansa de salir campeona de polo. Al título logrado hace unas semanas en Tailandia, ahora le sumó otro en Buenos Aires. Con su equipo Brava Polo Team 1 se coronó en San Eugenio. Su elenco terminó invicto. Ganó los tres partidos que jugó. En la final derrotó 5-3 a El Metejón, con tres goles de la chica de Concarán, que también fue elegida la mejor jugadora del campeonato. Con 17 años sigue haciendo de las suyas.

El primer duelo fue ante Matryshka Polo Team, al que derrotaron por un contundente 7-4. Después vencieron a Brava Polo Team 2 por 8-4. Y en la final dieron cuenta de El Metejón.

Milagros, una vez más, fue la gran vedette del fin de semana. Jugó un polo de alto vuelo. Fue la abanderada de su elenco. Todas las jugadas pasaron por "Mili", que en los momentos más duros del partido, se puso el equipo al hombro y sacó los juegos adelante.

El primer rival tenía entre sus filas a Lía Salvo, que tiene 9 de handicap y está considerada la mejor jugadora del continente. A pesar de tener semejante figura en el equipo adversario, Milagros no se apichonó y llevó a las suyas a ganar. Ese primer triunfo fue la inyección de ánimo para seguir por la senda triunfal.

"Tengo una felicidad enorme. Además estuvieron mis papás, jugar y mirar al costado de la cancha y ver a mis padres fue algo único, que se hizo más emocionante cuando logramos el título. Estar en el escalón más alto del podio, con mi familia cerca, es algo que nunca me voy a olvidar", dijo Mili con voz firme y segura.

Estará en Buenos Aires hasta mitad del mes que viene. Ésta es la temporada chica. A mediados de abril regresará a Concarán, y a fines de setiembre se vuelve a Buenos Aires para la gran temporada.

Los buenos partidos que jugó sirvieron de seducción para que la sigan llamando. No es fácil para alguien del interior llegar a la gran urbe a jugar. A Mili poco le importó esto. Cuando la convocaron se fue confiada. Tiene condiciones de sobra para triunfar acá o en cualquier lado. Es dueña de un gran potencial.

Más relajada, después del triunfo, ya sola porque la familia regresó a San Luis, Milagros hizo un balance de este primer campeonato de la temporada en Argentina. "Es muy bueno para mí. No sólo por el título, sino que jugar con chicas de más experiencia, me sirve para crecer y aprender. Me da confianza. Lógico que una siempre quiera ganar, pero estos torneos me sirven para sumar rodaje. Estar cerca de Lía Salvo (9 de handicap) es un sueño para mí. Quiero seguir con este aprendizaje y disfrutar cada momento. La cancha de polo es mi lugar en el mundo, mi hábitat natural", sentenció.

Milagros sabe que esto recién comienza, pero sueña a lo grande. Y va a cumplir su sueño.