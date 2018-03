Del Potro sigue a paso firme y avanzó en el Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Juan Martín Del Potro continuó con su buen paso y este viernes sacó boleto a tercera ronda del torneo Masters 1000 de Miami, al vencer al holandés Robin Haase con parciales de 6-4, 5-7, 6-2.

El tandilense, que continúa dominando el tope personal con el europeo ahora por 5-0, se medirá en tercera contra el japonés Kei Nishikori (N.26), que venció anteriormente al australiano John Millman por 7-6 (7/4), 4-6, 6-3.

A pesar de la resistencia de su oponente, Del Potro supo salir airoso en el primer set por 6-4 gracias a la efectividad de su primer servicio (86%), con tres aces conseguidos, un quiebre y 38 puntos ganadores, así como a dos doble faltas de su rival.

Después, Del Potro vino de atrás en el segundo set 5-3 y con un quiebre en el noveno game se acercó 5-4 para, con el servicio en su poder, colocar un ace con 40-0 a su favor para igualar el set 5-5.

Empero, el holandés echó a perder el esfuerzo del argentino y se llevó el tramo por 7-5 para irse a un decisivo tercer set.

Del Potro rompió el servicio de Haase en el tercer game del último período para irse arriba 2-1 y encaminar de ahí en adelante el triunfo y el pase a tercera.

El argentino terminó con 79 por ciento de efectividad en su servicio, del cual logró cuatro aces, mientras que su oponente cometió cinco doble faltas con el suyo.

"Estoy cansado por todos lados. Me costó mucho el partido. Por suerte pude ganar, pero mi físico, mi cabeza, todas mis molestias están empezando a pasarme factura", contó Del Potro tras el encuentro.

En declaraciones a la prensa, "La Torre de Tandil" contó que le "dolía todo" cuando requirió ver al médico durante el encuentro, pero destacó que "son dolores lindos, de la competencia", en alusión a que no fueron dolencias por lesiones, como supo sufrir hace algunos años.

"Siempre me trata muy bien este torneo, recibo mucho amor, mucho cariño, por eso no me quiero ir rápido", remarcó el tenista argentino, agradeciendo el apoyo de la gente que se acercó a ver su debut.

"Delpo" viene este año de ganar títulos en Acapulco y el Indian Wells, este último el primer Masters 1000 de la temporada, al vencer en la final al suizo Roger Federer, número uno mundial.

