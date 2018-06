Alcoholemia: impulsan el proyecto de tolerancia cero en la provincia

Establece la retención de vehículos y la duplicación de multas por reincidencia. El proyecto había obtenido media sanción en 2014, pero perdió estado legislativo. Bloques ven con buenos ojos la propuesta.

Sanluiseños por el Cambio, el bloque minoritario de la Cámara de Diputados de la Provincia, intentará reimpulsar "la tolerancia cero" en los controles de alcoholemia, es decir que el límite para quienes conduzcan pase a 0 a diferencia del 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre establecido actualmente por ley provincial. La norma ya había obtenido media sanción en la Cámara baja el 26 de noviembre de 2014, pero perdió estado legislativo en la alta, donde no fue tratado. Referentes de los distintos bloques se expresaron a favor de la propuesta, al igual que María Ana Baretto, jefa del Programa de Seguridad Vial.

"El proyecto original, planteaba eliminar el límite de 0,5, porque entendía que médicamente, con un nivel de 0,1, la persona ya perdía ciertas atribuciones a la hora del manejo y en realidad nadie puede medir cuanto alcohol consume o no para llegar a ese mínimo", indicó Pablo Zamora, presidente del bloque Sanluiseños por el Cambio, sobre el proyecto elaborado por el ahora ex legislador José Giraudo. "Habíamos pedido que no haya consumo de alcohol", remarcó Zamora, quien indicó que también buscarán reflotar otros proyectos de la fuerza política que quedaron fuera de vigencia por la falta de tratamiento en senadores, como el permitir a las parejas convivientes no casadas tener cobertura de Dosep y el Banco Provincial de prótesis. "Lo hemos charlado, hay buena predisposición con los senadores, no lo verán como una prioridad, pero tenemos la convicción de que debería salir", criticó el legislador, quien dijo que presentarán nuevamente el proyecto la próxima semana. "Lo que más nos preocupa es la cantidad de accidentes", concluyó.

"Las iniciativas que vayan en esa línea nosotros las acompañamos", indicó Alejandro Cacace, que preside el interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis, quien sin embargo apuntó por la falta de controles. "Hoy el límite es más alto pero tampoco se controla eso. Daría un impulso fundamental que las normas que están vigentes se apliquen, que sobre el standard que haya, se controle", expresó. "Todos los temas de ley seca, tolerancia cero, funcionan en la medida que exista un esquema de sanción. De lo contrario queda en la norma como letra muerta", remarcó.

"Mi opinión como diputado, que no constituye el pensamiento de todos en el bloque, es acompañar la iniciativa, como ocurrió en aquel año (2014). Estoy de acuerdo porque me parece que el respetar o salvar una vida tiene más importancia que cualquier sacrificio en términos de comportamiento o costumbres sociales", afirmó Luis Martínez, del Frente Unidad Justicialista. "Creo en los mensajes que dan los gobiernos a través de sus políticas públicas. Cuando un Estado se define a favor de la vida y dice alcoholemia cero, aún cuando tengamos un montón de errores en la aplicación de la ley, lo más importante es decir que acá no queremos más accidentes", agregó.

De la Policía también se mostraron a favor. "Los fines de semana tenemos muchos siniestros, en la que alguna de las partes o ambas se encontraban con un grado de alcohol en sangre. Estaría buenísimo, es un problema. A medida que aumenta el alcohol en sangre se produce un 'efecto túnel' en el que en vez de ver la totalidad de lo que ves normalmente, se achica el rango de visión, dependiendo del estado de ebriedad", afirmó Geraldine Cornejo, oficial principal del área de Accidentología Vial, de la Policía Caminera.

El proyecto toma especial relevancia por los 42 siniestros viales que provocaron 48 víctimas fatales en lo que va del año, según cifras del Observatorio de Seguridad Vial provincial.