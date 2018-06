Se fracturó una vértebra lumbar y volvió a caminar en tres meses

Como si nada hubiera sucedido, la vida de Fabiana Díaz de a poco está volviendo a ser la misma vida de antes. En marzo tuvo un accidente con su familia, cuando volvían de Nueva Galia, y casi tres meses después pudo volver a caminar, ya que había sufrido una fractura muy grande en la tercera vértebra lumbar. En el policlínico “Juan Domingo Perón” le colocaron un corsé termoplástico que sólo le permitía estar acostada en la cama sin levantarse mientras esperaba la prótesis flexible importada. Finalmente el 30 de mayo fue operada y tanto ella como los médicos están sorprendidos por la tan pronta evolución.

El 2 de junio fue dada de alta y permanecía en silla de ruedas. Unos días después de la cirugía Fabiana logró pararse, hacer algunos pasos sin sentir ninguna molestia ni dolores y hoy disfruta de salir a caminar con sus tres hijos y su marido por el barrio Jardín del Sur, donde viven hace varios años.

"Gracias a Dios ya pasó lo peor y de a poco me voy recuperando. Me siento muy bien, en ningún momento tuve dolores. Cuando me pasaron a la sala común no me dolía nada, el último día que estuve internada me sacaron el suero y no necesité tomar calmantes", expresó la joven de 25 años, muy contenta por la recuperación y los resultados que viene obteniendo. "Desde el momento que ingresé al quirófano hasta cuando salí, luego de seis horas, estuve relajada y sin miedos, como ahora, eso me ayudó muchísimo a tener esta evolución", contó. "Agradezco al Gobierno de la Provincia, a los médicos y a todo el hospital por lo que hicieron", resaltó Fabiana.

Tras el accidente, pasó casi dos meses difíciles, más allá de no sentir dolores tuvo que estar acostada sin poder levantarse. La fractura en la zona lumbar no le permitía hacer ningún tipo de movimientos hasta que llegara la prótesis.

Luego de la operación se despertó sin ningún dolor, pero de igual manera los neurocirujanos le habían adelantado que iba a estar varios meses en silla de ruedas. "Los médicos me dijeron que si podía que intente pararme. En el momento en que lo hice les comuniqué y se pusieron muy contentos. Hasta yo misma estoy sorprendida, ahora no uso más la silla de ruedas", confesó la mujer, quien contó que hace un año se recibió de profesora de educación física pero no alcanzó a ejercer.

Por su parte, el médico neurocirujano Elvio Cejas, manifestó que la edad de la chica influyó mucho en la evolución y aseguró que Díaz se encuentra en un estado muy favorable. "La vi muy bien, está tranquila y entiende sobre su patología. Sabe perfectamente que el desarrollo que ha tenido es muy bueno y colabora mucho, eso es lo principal", expresó el especialista, quien comentó que se le hizo una resonancia para ver cómo están todas las partes de adentro. "Ahora tiene que seguir cuidándose y esperar a que se acomoden los tejidos y los músculos para que podamos realizarle la segunda cirugía" añadió.

Cejas detalló que el próximo paso será dentro de un mes y medio aproximadamente. "Consiste en colocarle tornillos transpediculares en las vértebras, por arriba y por abajo de la lesión, para fijar más la prótesis", detalló. El cirujano aclaró que luego de esta etapa quirúrgica van a poder evaluar y saber cuándo Fabiana podrá comenzar con la recuperación quinésica.