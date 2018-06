Piden ordenanza para regular el mercado de la cerveza artesanal

En la capital puntana las cervecerías son un boom, pero lo ideal es que esta expansión se desarrolle de manera ordenada. Fernando Caballer Pérez, gerente de la Asociación de Cerveceros de San Luis y dueño de una pequeña cervecería artesanal, dijo que San Luis aún no cuenta con una ordenanza que regule la calidad y composición de las cervezas que se venden, ni sobre los procedimientos de higienización de los elementos utilizados para producirla y servirla, como canillas y barriles, entre otros.

Aseguró que en el país ciudades como La Plata, Santa Fe, Rawson, Mar del Plata y Neuquén, entre otras, ya cuentan con legislaciones que reglamenten la venta, producción, envasado de cerveza artesanal, así como los requisitos para al funcionamiento de los establecimientos que la comercian.

“Las ordenanzas como las de Mar del Plata y Neuquén apuntan a proteger al consumidor de problemas de manipulación del producto. Pero en San Luis no hay una ordenanza ni reglamentación. Parte del criterio de la marca cómo manejarse con los clientes. Está librado a la conciencia de cada productor”, expresó Caballer Pérez.

Agregó que no es inusual encontrar en las cervecerías un producto con fallas en su elaboración. La asociación, ante la falta de un ente regulador, realiza cursos y degustaciones para que el consumidor esté informado. “Buscamos que sepa cuando una cerveza está bien o no, que si le sirven una que no está en condiciones se dé cuenta y la devuelva. Eso se ve cada vez más”, aseguró.

Una cerveza contaminada en la jerga de los cerveceros significa que por una falla en la elaboración o su envasado resulta agria, ácida, con mucho gusto a alcohol o desagradable para el paladar. Esto puede provocar dolores de cabeza o malestar leve, aunque no genera consecuencias a largo plazo o enfermedades. Puede ocurrir por una canilla o un barril mal higienizado, o por contacto con el ambiente de algún proceso que debería ser cerrado al vacío o sustancia que no tendría estar en la composición del producto.

“No hay un control itinerante que vaya por los bares inspeccionando la cerveza que se vende. Si está 'contaminada', el área de bromatología o el Senasa no tienen forma de saberlo”, afirmó Caballer Pérez.

La concejal de Avanzar y Cambiemos y presidente de la comisión de Salud Pública e Higiene del Legislativo Municipal, Celeste Aparicio, dijo que hoy el sector de la cerveza artesanal en San Luis está controlado por los criterios y parámetros establecidos por la habilitación comercial.

"Bromatología puede ir a inspeccionar en cualquier momento y chequear si están o no dadas las condiciones para funcionar. Sin embargo, el municipio podría ser más estricto en sus controles”, afirmó.

Aparicio reconoció que el Concejo Deliberante está en falta: “Deberíamos hacer algo más específico, actualizado y moderno. Es importante hacer una legislación que sea durable en el tiempo y no hacerla simplemente por una moda”, señaló.