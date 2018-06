Proponen que los edificios públicos y privados agreguen un baño mixto

Alineada al Día Internacional del Orgullo Gay, la concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista, Norma Rosales, presentó un proyecto de ordenanza que obligaría a los edificios, públicos y privados, de la ciudad de San Luis, a instalar un tercer baño que sea mixto.

La iniciativa busca cumplir con "la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género", aunque esa enmienda no especifica nada sobre el cambio de infraestructura de un edificio.

Por ahora la idea pasó a la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante. Aunque el proyecto no está totalmente finalizado, su principal objetivo es que los inmuebles, que incluye a los comercios, deban agregar un baño que sea unisex "así nadie se sentirá discriminado, por ejemplo las chicas trans también sufren, ya que no saben a qué baño ir y si entran al de mujer es como que las miran mal porque todavía no logramos abrir la mente", dijo la concejal.

Rosales manifestó que invitarán a todas las partes interesadas a sumarse al debate "como a los comerciantes y a las asociaciones de diversidad de género" y explicó que la idea es abrir la discusión para que la gente se entere. Dijo, a modo de argumentación, que la iniciativa se lleva adelante en otros países como Polonia.

"Lo que queremos hacer es que la gente tome conciencia de lo que padecen los diferentes géneros, y sobre todo las mamás que tienen hijos varones y no saben a qué baño llevarlo. En Polonia los baños son mixtos, y está bien ellos tienen otra cultura, pero está bueno que empecemos por algo", expresó Rosales.

La edil contó que en sus visitas a los barrios periféricos de la ciudad, las madres le dicen que cuando van al shopping, al centro o al supermercado "si los hijos son varones las mamás no puede entrar al baño de hombre y a veces tienen miedo de dejarlos solos adentro por lo que les pueda suceder, son dos minutos, pero igual les da miedo. Entonces si tienen el baño mixto y se ingresa con el chico, se lo puede cuidar. También sirve para el caso de los papás que llevan al baño a sus hijas".

Si bien la iniciativa tiene un espíritu inclusivo, podría correr peligro de convertirse en una ordenanza más de las que quedan en el cajón de la intendencia, esas que de acuerdo a lo publicado en la edición del jueves, de El Diario "no se cumplen o se hacen de manera parcial" tal como lo denunciaron varios concejales. Los ediles quieren crear una comisión especial para hacer un seguimiento de las enmiendas que se incumplen.

Para los detractores la idea puede transformarse en inviables. Sobre todo si se analiza en caso de los pequeños comerciantes, ya sea por el elevado costo que tiene construir un baño extra, o la falta de espacio para instalarlo.

En esa dirección, y para evitar que sea "cajoneada", es que Rosales manifestó que quiere escuchar a la gente: "Porque así ponés el tema sobre la mesa y se pueden evaluar todas las opciones. Abrimos el debate de cómo lo queremos hacer y escuchamos a todas las partes".

"También pensamos en hablar esto con la ministro de Educación, Natalia Spinuzza, para que en un futuro se agreguen a las escuelas que se construyan, o que lo adecuen a las que ya existen, porque hay muchos chicos con diferente género", contó.

Rosales anheló que sus colegas "le den fallo favorable porque lo que decimos es que, a partir de ahora, en las nuevas construcciones que se hagan se considere esto o se adecuen".

"Ayudemos a que la gente tome conciencia de que debemos cambiar la cabeza", manifestó y agregó: "Es el momento de innovar, de traspasar los mitos, dándole inclusión a todas las personas con diferentes géneros. Esto suma a su inclusión para que no se sientan discriminados".