Llamarán a la mesura a abogada que viralizó un audio sobre violaciones

El Colegio de Abogados de San Luis le va a hacer un llamado a la prudencia a una de sus socios, Claudia Carolina Díaz Alba, responsable de "la psicosis" que se desató el martes en San Luis, a raíz de que viralizó un audio en el que aseguraba que había una banda de violadores atacando a mujeres en las calles puntanas. La Policía y la jueza Penal 3, Virginia Palacios, tuvieron que salir a aclarar, en primer lugar, que había una sola denuncia y, en segundo término, que la denunciante terminó por confesar que había mentido.

La comisión directiva del colegio forense se reunió hoy y “se trató este tema del que se ha tomado público conocimiento, si bien no tenemos ninguna presentación puntual ni requerimiento de ningún juzgado, pese a que se decía que nos iba a correr traslado la jueza” Palacios, le explicó a El Diario la vicepresidenta de la entidad, Flavia Molina Arnaldi.

La integrante del directorio explicó que lo que hizo Díaz Alba no encuadra en una falta ética “porque además no lo ha hecho en el ejercicio de la profesión”. “El colegio no juzga, porque juzga el tribunal de ética y no el directorio, pero no comparte lo que hizo, más allá del desconocimiento puntual de lo que ella narra, que está dentro del ámbito de su privacidad, y de la comunicación que ella quiera, con quien quiera”, abundó.

Molina Arnaldi evaluó que “ha sido apresurado el modo y preocupa lo alarmante que resultó para la sociedad entera”. Por eso van a convocar a Díaz Alba a una entrevista, en los próximos días.