Lucho González fue denunciado por su esposa

La portuguesa Andreia da Silva Marques González acusó al ex River de haber intentado asfixiarla y de cortarle sus muñecas.

El futbolista de Atlético Paranaense, Luis "Lucho" González, afirmó hoy que "no" le tocó un pelo a su esposa, la portuguesa Andreia da Silva Marques González, quien lo imputó de haber intentado asfixiarla y de cortarle sus muñecas.

"Juro por mis cuatro hijos que no le toque un pelo. Si tengo algo que mis padres me enseñaron es nunca hacerle daño a una mujer", explicó el ex futbolista de Huracán y River Plate en una nota con Globoesporte.

"Fue ella misma la que se cortó. Hizo una película, verdaderamente, muy bien hecha. Yo estoy tranquilo conmigo mismo por eso porque en ningún momento la toqué", apuntó el jugador.

Además, González remarcó: "Pienso que está totalmente enferma, podría ayudarla si quiere, pero nunca la insulté o la maltraté físicamente".

Por su parte, la esposa declaró: "Mi marido intentó matarme en una discusión. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y valores, el dinero de las cuentas y bloqueó todas mis tarjetas".

"Intentó asfixiarme y cortó mis muñecas, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para verme caer en el balcón. Las empleadas domésticas lo llamaron a la razón cuando él me quería tirar al patio de abajo, donde estaban mis hijos jugando con los perros", indicó.

El mismo sitió aseguró que la oficina de prensa de la Policía Civil confirmó que esta denuncia existió, que se inició una investigación policial y que se le impuso al futbolista una orden de restricción domiciliaria.

Télam.