Orellana, de "Onda Vaga": "No somos una banda que se reversiona"

Llega nuevamente “Onda Vaga” a la provincia y los cinco muchachos están incentivados con un repertorio renovado, una gira por varias provincias y su espíritu independiente imbatible. Vuelven con novedades como la presentación de su disco “IV” pero a la vez se encuentran con malas noticias, Panacea, el bar donde más tocaron en la provincia cerró, y eso “la verdad es que es un garrón”, dijo Marcos Orellana, guitarra y voz del combo. “Enterarte que los espacios culturales cierran es como ir perdiendo parte del cuerpo”.

—¿Cómo ven esta situación, ustedes que recorren el país?

—Es muy triste, son casas donde la cultura, la música y el arte afloran y destilan, entonces cuando se va eso es como una pérdida de un avance cultural.

—Ya conocen al público puntano ¿cómo es la respuesta en vivo?

—Es súper buena. Tengo recuerdos de gente muy cariñosa, que vienen a felicitarnos con abrazos, nos piden fotos y todo... la verdad es que no soy un fanático de las fotos, pero hay que reconocer en ese sentido que el éxito es gracias al público y somos conscientes de eso. Aceptamos lo que nos dan y es lo que nos permite seguir.

—La última vez presentaron el tercer cd y adelantaron el cuarto ¿habrá adelantos en éste?

—El último ya pasó a ser parte del repertorio, entonces al principio cuando ensayamos para los primeros conciertos después no lo hacemos más porque empezamos a tocar en vivo y eso nos funciona como método de ensayo y práctica, y a esta altura, después de tantos meses que lo tocamos, esa interpretación de las nuevas canciones pasan a ser más disfrutables. Están tan aceitadas como las del primero. Entonces lo que solemos hacer es tocar la mayoría del nuevo disco pero sin dejar de tocar el repertorio de siempre porque la gente también quiere escuchar las viejas canciones y a nosotros nos da placer también.

—En Villa Mercedes van a tocar en un lugar más bien íntimo y en San Luis en un salón más grande ¿cómo se adaptan?

—Tenemos presente la mayoría de las canciones de todos los discos y las podemos interpretar como estamos, tenemos una lista de varias canciones y lo que hacemos depende de la situación. Unos minutos antes hacemos una lista y vemos acorde al lugar o al espíritu que tengamos cómo la hacemos. A veces cambiamos algunas cosas pero por lo general -salvo algunas rarezas que hacemos- son las mismas, lo que varía es el orden o la cantidad.

—¿Cómo ves el crecimiento que tuvieron en tan poco tiempo?

—En un balance es sorprendente, en lo que es el público y hasta con la prensa, porque siempre fuimos independientes, no estamos respaldados ni por un medio ni el peso que tienen los sellos ni una multinacional, ni eso, entonces la recompensa es doble porque realmente la hicimos nosotros, nada más, sin depender de nadie. Y así y todo, estamos igual de bien con el público, los periodistas y con promotores culturales de diferentes lugares del país y del mundo que nos invitan a tocar. Con lo cual es un orgullo muy grande. Cuando uno dice "no le quiero dar bola a las buenas críticas ni a las malas" es cierto, pero si te quedás con eso y hacés una música dependiendo de la respuesta de los demás tampoco es bueno.

—Pero llevan bastante tiempo en la escena

—Es cierto, pasaron diez años y podemos mirar un poquito hacia atrás, con todo lo que sucedió y la verdad es que fue muy grosso. Ir a diferentes países que si no fuera por la banda no hubiera conocido, nos hizo aprender mucho, hacer muchos amigos del ambiente de la música. Estoy muy contento de lo que sucedió y es que en este presente tenemos más para dar porque no somos una banda que está reversionando su pasado ni nada de eso, todavía nos queda mucho por hacer.

Sin mambos

Día: jueves 7 de diciembre

Hora: 22:00

Lugar: Boliche Don Miranda, Villa Mercedes

Viernes 8 de diciembre

hora: 22:00

Lugar: Club GEPU

Tomás Jofré 953