Romero admitió que "la competencia interna mejora"

El arquero del seleccionado argentino, Sergio Romero, admitió este domingo que "la competencia interna mejora", tras la muy buena actuación de Wilfredo Caballero en la victoria ante Italia de 2 a 0, el viernes pasado.

Romero dijo a la señal ESPN que “Caballero está muy bien” y opinó que “la competencia interna suma, mejora desde todos los lugares”.

Además dijo: “Nosotros trabajamos para que el de al lado esté mejor y eso te hace mejor a vos”. Y agregó: “Se sabe que si uno mete presión el otro va a estar mejor”.

“Lo vivo en el club", sostuvo Romero respecto a su presencia en el Manchester United, donde ataja en las competencias internacionales y es suplente en la Premier League.

"Cuando me no me tocó jugar estuvo Mariano (Andújar) y atajó bárbaro también; Agustín (Orión) en la selección local lo hizo muy bien y le valió su lugar para estar”, contó el arquero de Argentina.

“El otro día 'Willy' lo hizo muy bien y me hubiese gustado que a Agustín (Marchesín) le haya ido mejor en Rusia, que si perdían era con un gol en contra y no con cuatro", completó Romero respecto a otros competidores que tuvo por el puesto.

Romero será titular el martes próximo ante España en Madrid, en el otro amistoso de la fecha FIFA.

