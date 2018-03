Un incendio en un centro comercial dejó al menos 37 muertos

Al menos 37 personas murieron y otras 69 se encontraban desaparecidas tras un incendio originado este domingo en un centro comercial en la ciudad rusa de Kemerovo, en Siberia, informó el Comité de Instrucción ruso.

Según fuentes de emergencias citadas por agencias de noticias rusas, entre las personas desaparecidas hay decenas de niños.

El epicentro del incendio fue una sala de cine ubicada en el cuarto y último piso del edificio del centro comercial y luego el fuego se propagó por todo el establecimiento.

Como consecuencia del suceso, unas 40 personas fueron hospitalizadas, señaló la agencia de noticias EFE.

Los testigos del incendio realizaron grabaciones en las que se puede ver a personas saltar por las ventanas para huir de las llamas.

At least 37 dead, dozens still missing after Kemerovo mall blaze pic.twitter.com/jI8qiTTgNG