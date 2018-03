Por el fin de semana XXL, los cajeros volvieron a mostrar largas filas

Los puntanos se anticiparon a retirar plata de los cajeros automáticos por la posible escasez de efectivo durante el fin de semana extra largo por las Pascuas y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esa anticipación coincidió previamente con el pago a los empleados públicos provinciales y municipales, que en conjunto representan el grueso de los asalariados en la ciudad.

Ayer al mediodía los principales bancos del microcentro volvieron a mostrar largas filas para conseguir dinero. Las más abultadas fueron en la sede central del Banco Supervielle, ubicada en la esquina de las calles Pringles y Rivadavia.

"Quiero asegurarme la plata porque si uno necesita comprar algo no todos los negocios tienen débito o puede haber un problema de lectura de la tarjeta, como me ha pasado varias veces", dijo Claudia Pereyra, mientras esperaba con paciencia su turno en la hilera de unos treinta metros para el cajero de Banelco de Pringles.

A la vuelta de esa ubicación, también en una fila de una extensión similar, aguardaba la gente con cuentas en el Supervielle que pretendían extraer plata directamente por caja.

"Perdí la tarjeta hace una semana y no me queda otra que venir hasta el banco para sacar plata hasta que me llegue el reemplazo. Se ven más personas de lo normal pero creo que no es tanta como en otros fines de semana largo", indicó Eduardo González, quien agregó que para llegar a tiempo debió retirarse con anticipación de su trabajo.

Pasado el mediodía, la entidad donde cobran los empleados estatales provinciales era la única que mantenía la atención al cliente. El resto de los bancos permanecía con sus puertas cerradas por las asambleas que iniciaron una hora antes, a las 11, los empleados del sector, para diseñar un plan de lucha en caso de que la patronal no revea su ofrecimiento de suba salarial, que fijó en un 7 por ciento. Esa misma situación se repitió también el lunes y martes, cuando la atención al público fue suspendida hasta el horario de cierre.

"Siempre los que pagan las consecuencias son las personas comunes que trabajamos, es algo a lo que estamos acostumbrados en este país. Parece que va a ser un año difícil porque todos los gremios están exigiendo más aumento", explicó Daniel Castillo, cuando hacía fila para retirar dinero del cajero del Banco Río.

La actividad bancaria regresaría a la normalidad recién el martes, aunque el sector anunció que si no reciben una respuesta satisfactoria a sus demandas realizarían un paro de 24 horas durante la semana que viene.



Algunos comercios ofrecen el servicio Extra Cash para conseguir efectivo

Es sabido que conseguir dinero durante un fin de semana (sobre todo a principios de mes), es una tarea difícil; lo es aún más si se le añaden feriados, causando un verdadero trastorno para los que requieren de dinero.

Sin embargo, el mercado se las ingenió para brindar una solución a ese inconveniente, sumando además un beneficio para los comerciantes. La alternativa es el servicio de extracción de efectivo, que consiste en realizar una compra mínima con tarjeta de débito para poder solicitar un monto determinado de plata. Generalmente, los topes impuestos van de los 3 mil pesos a los 5 mil pesos, según el negocio.

En la ciudad capital, los que ofrecen un funcionamiento similar a los cajeros automáticos son la cadena Farmacity; como también los supermercados Walmart, Vea, Carrefour y Aiello. También la tienen Vallejos Calzado, Red Megatone, Ribeiro y la estación de servicio YPF, ubicada en la esquina de la calle Maipú y avenida España, entre otros. Además, junto a Villa Mercedes, en total son más de cuarenta comercios que están adheridos a Visa.

Si bien hay un techo para solicitar efectivo, los que quieran hacer uso del servicio, deben preguntar previamente en las cajas antes de realizar una compra, para verificar que cuenten con el monto requerido.

En caso de que no sea necesario el dinero en efectivo las opción es la utilización del débito y si es para terceros, es aconsejable reemplazar el dinero en mano por las transferencias inmediatas por medio de cajeros automáticos, home banking y banca móvil todos los días durante las 24 horas.