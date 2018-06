"Saladitas": confirman que sólo dos tienen habilitación definitiva

El Juzgado de Faltas Municipal despejó dudas sobre la legalidad de un par de "saladitas" que funcionan en el microcentro puntano. El titular de ese organismo, Alejandro Ferrari, confirmó que dos de los cinco comercios sospechados de trabajar ilícitamente -sin los permisos oficiales del Municipio capitalino- sí cuentan con la habilitación definitiva correspondiente con la normativa de la ciudad. Los tres restantes, contarían una constancia provisoria, un permiso que la Comuna negó que entregaba.

"En el comercio que está ubicado en la calle Chacabuco comprobaron que tiene la habilitación definitiva para abrir, al igual que otro que está sobre Junín. Lo que llama la atención es que el mismo dueño que tiene el negocio en Chacabuco es propietario de otro local sobre San Martín al que intimamos a que clausuren y el inspector informó que procedieron, pero que la gente del local se negó al cierre y a la colocación de la faja", explicó Ferrari, quien criticó el accionar del personal de la Intendencia.

El comercio al que se intentó cerrar, cayó en sospecha porque la última renovación del permiso temporal para abrir al público había sido en noviembre, con vencimiento en diciembre.

"Me sorprende que no pudo o no quiso clausurar porque tiene la posibilidad de pedir el auxilio de la fuerza pública", agregó el magistrado, quien salió al cruce de las declaraciones que realizó el secretario de Hacienda del Municipio, Esteban Pringles, el martes a El Diario de la República, en las que afirmó que el Ejecutivo de la ciudad "no hace ninguna habilitación comercial provisoria".

"Cuando intervine en este tema de las 'saladitas' me encontré que no es una sorpresa porque la Municipalidad de San Luis trabaja así y es su responsabilidad. El secretario de Hacienda dijo que ellos no otorgan ninguna habilitación provisoria, lamentablemente tengo que desmentir esas afirmaciones porque todos los locales iniciaron el trámite y tienen la constancia, que van renovando contantemente. Estimo que más del 40 por ciento de los comercios de la ciudad trabaja con ese papel que no les impide abrir al público", aseguró Ferrari.

El abogado de los comerciantes "autoconvocados" que denunció a las "saladitas", Guillermo Strazza, sostuvo que por no haberse solicitado el auxilio de la Policía, en el intento de clausura al local -que está ubicado a escasos metros del edificio de la Municipalidad- existe el delito de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Si no hay un cierre de los negocios con el apoyo de la fuerza pública vamos a hacer la denuncia ante el Juzgado Penal provincial contra los funcionarios municipales", afirmó Strazza, una advertencia que realizó en al menos dos ocasiones contra las autoridades de la Comuna y que sí concretó contra la agencia San Luis de la AFIP.

Cinco son las "saladitas" que fueron señaladas como competencia desleal por los "autoconvocados", con el argumento de que venden la misma ropa y prendas pero a un precio hasta un 50 por ciento más bajo. Según los denunciantes, esa diferencia les impide competir en el mercado local, porque la gente busca los precios más baratos.

Según informó Pringles a El Diario, el Municipio decomisó la semana pasada dos camiones con ropa durante un operativo de tránsito. Uno de ellos llevaba 400 bultos con prendas de vestir que fueron devueltos por un oficio del Juzgado de Faltas, mientras que en el otro caso intervino la Policía Federal que secuestró la mercadería por la infracción a la Ley de Marcas.