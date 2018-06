Natalia Spinuzza: "Hemos cambiado el paradigma educativo"

El sábado Natalia Spinuzza cumplió un año al frente del Ministerio de Educación de la provincia. Lo pasó junto a alumnos de la Escuela Nº 360 del paraje Las Lagunitas, en el Departamento Belgrano, a 85 kilómetros de la capital para ver el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial, frente a Islandia. La integración de contenidos educativos a partir del deporte más popular del mundo es una de las iniciativas que coordinó e impulsó desde el Ministerio y que enumeró en un mano a mano con El Diario de la República.

-¿Qué balance hace de su primer año?

-Fue un año hermoso, una posibilidad que me dio el 'gober', un desafío muy grande. Veo casi imposible que con un gobernador como el que tenemos que se animó a pensar una educación distinta, no haber disfrutado de este año y de lo que viene. Hemos cambiado el paradigma educativo en la provincia. Cuando él se reúne con profesores, supervisores, hay un ambiente de tranquilidad, de diálogo y de construcción en conjunto. Él abrió las escuelas.

En cuanto a mi gestión inauguramos once escuelas generativas, casi una escuela por mes. Esto no sería posible sin el apoyo de los otros ministerios, como el de Obras Públicas que ha hecho edificios increíbles, no solo generativas. No es un éxito de mi gestión, sino de un trabajo en equipo de todos los ministros y su equipo.

Además logramos volver a dictar la carrera docente en el interior, en La Toma y San Francisco. Le dimos voz a la infancia con "Juana y Pascual" (N de R: multiplataforma educativa que incluye dibujos animados, un juego de mesa y clases interactivas). Volvimos a hacer el llamado a la Junta de Clasificación, el último había sido en la gestión anterior de Alberto y la conformamos en todas las regiones, en un proceso transparente, donde se presentó una gran cantidad de docentes y ahora están trabajando en la capacitación. También logramos la validez nacional del Instituto de Seguridad Pública y hemos acompañado a escuelas públicas que les faltaba el ciclo orientado, como la escuela Tibiletti.

-¿Qué queda?

-Para lo que viene, seguir perfeccionando las capacitaciones para los docentes, seguir acompañando a todos los directores y docentes, mejorar el sistema de Junta de Clasificación, para que los concursos puedan ser rápidos, prácticos y desburocratizar el procedimiento para que estén en tiempo y forma en las aulas.

-Se acaba de aprobar por ley los cambios a la Beca al Mérito, ¿qué piensa de la decisión que se tomó en la Legislatura provincial?

-Me dio una gran satisfacción que los legisladores entendieron y apoyaron el objetivo de esta beca que es lograr un beneficio equitativo y justo. La modificación que se hizo fue para que más chicos de San Luis lleguen a la universidad. Con ese espíritu se hicieron las modificaciones. Que sean los mejores tres promedios de la institución y que a su vez tengan la necesidad económica para seguir estudiando. La cantidad de becas es la misma, le damos la oportunidad a una mayor cantidad de chicos para que puedan acceder.

-¿Y los que dicen que el mérito dejará de tener importancia y ahora la selección será por amiguismo?

-El mérito no va a tener que dejar que ver, se toman los mejores tres promedios del establecimiento. A los que critican el 8, hay que aclararles que es un piso, siempre van a ser los mejores tres promedios. Dentro de los mejores tres promedios que tengamos se va a evaluar las condiciones socioeconómicas de cada joven.

Y no es político, porque van a ser los jóvenes los que van a aplicar a la beca. Los jóvenes somos protagonistas. Y el ser protagonista implica responsabilidades. Los jóvenes son quienes tienen que llenar formularios en una página web y que van a firmar como declaración jurada.

Hablan de que es a dedo, esto no va ser a dedo. Se va a definir en base a la declaración jurada y es un sistema objetivo y que no hemos inventado. Es el mismo sistema que utiliza cualquier universidad, de la provincia, el país y el mundo. Con criterios como dos salarios mínimos por familia, cómo está compuesto el grupo familiar, cantidad de integrantes, si tienen discapacidad. Va ser un enfoque socioeconómico, completo para atender a quien más la necesite.

-Ya empezó el Mundial, ¿cómo fueron los primeros días, con las actividades en la escuela?

-Fue con una gran alegría. En la ceremonia inaugural estuve en Santa Martina, en un paraje, donde los chicos estaban fascinados, viendo en una pantalla gigante el Mundial, vinieron familias y vecinos. Recibíamos con el ministerio consultas de directores y docentes de cómo hacer con el Mundial y los chicos, porque querían ver el partido, porque faltaban, porque no tenían el equipamiento. El Gobernador tomó la gran decisión de convocarlos, escuchó sus sugerencias y a partir de ahí se les otorgó el equipamiento que necesitaban.

A su vez están aprovechándolo como disparador para poder tratar todos los contenidos, para aprovechar la motivación de los alumnos y lograr un aprendizaje enriquecedor. Se ha logrado la integración de materias como educación física, historia, geografía y matemáticas, siempre con la libertad de que cada escuela ha hecho su propio proyecto y deciden si solo van a ver el partido de Argentina o todos.

("Juana y Pascual" incluye dibujos animados, un juego de mesa y clases interactivas. Foto: Alejandro Lorda)

-¿Qué balance hace de la visita de representantes de la ONU y del proyecto de generativas?

-De la ONU decidieron venir a la provincia para vivenciar y documentar las generativas y el Corredor Humanitario, que son políticas de este gobierno y que tienen por objetivo una sociedad más equitativa y justa. Naciones Unidas consideró lo mismo, pudieron ver otras políticas que también les interesaron y van a venir nuevamente para seguir documentando lo que pasa en San Luis, no solo para el país, sino para el mundo.

-¿Y que queda por delante para las generativas?

-Hay hay algunos proyectos a inaugurarse en los próximos meses, uno de ellos orientado a la música. Las escuelas están funcionando muy bien y con una gran proyección. Creemos que vamos a cerrar el año con 21 escuelas generativas.

-Han surgido casos de Gripe A en distintas escuelas, ¿cómo es el trabajo con el Ministerio de Salud y qué le diría a padres de una institución educativa con alumnos con la enfermedad?

-El primer consejo para los padres sobre la Gripe A o cualquier enfermedad, es que cuando el chico esté enfermo, lo mejor es no enviarlos a la escuela y no enviarlo a cualquier otra actividad que el chico tenga, para que descanse lo que necesite y a su vez para cuidar a los demás. El protocolo que venimos trabajando con el Ministerio de Salud, enviado a todas las escuelas, consiste en la visita domiciliaria de los niños y el seguimiento del caso. No hemos tenido casos de extrema gravedad. Sí ha habido casos de gripe, la mayoría ha sido ambulatorios.

-Hubo una escuela en la que hubo una asamblea bastante intensa con los padres...

-En el Lucio Lucero, porque fue la primera y había mucha desinformación y cuando queríamos informar se desinformaba y eso entorpeció el trabajo. Hoy en las escuelas se viene trabajando bien, la limpieza se hacía y se sigue haciendo con la misma voluntad e importancia de siempre. En esta etapa estacional es importante tomar los recaudos con los chicos, pero también con los papás de no enviar a los chicos con síntomas.

-Hace días obtuvo media sanción la despenalización del aborto. Uno de los temas principales de todo el debate era la implementación de la Ley de Educación Sexual. Hoy está más vigente que nunca el pedido, ¿se va a tomar alguna medida en el corto plazo?

-En una reunión que tuve recién con gremios docentes, estamos tratando este tema y si bien hay una ley nacional del 2006 y hay escuelas que lo están haciendo, hay otras que no. Hablábamos con los compañeros de cómo aprovechar este contexto.

-El Gobernador se ha manifestado a favor...

-Así es. Independientemente se apruebe o no la ley lo importante e histórico de esto es que es un tema que se llevó a la sociedad y se ha debatido y se han generado posturas a favor y en contra y no podemos hacer caso omiso a eso. Sabemos que en todos los discursos de los diputados, siempre se habló de educación sexual y es una materia pendiente en la provincia. No al 100%, pero hay escuelas que vienen trabajando. Sí estamos convencidos de que es un tema que queremos abordar en conjunto, con el mismo espíritu de siempre que es el de absoluta libertad. Las escuelas que lo quieran trabajar, definirán cuál es el mejor procedimiento para hacerlo, de manera seria. Independientemente se apruebe o no, la educación sexual en las escuelas es necesaria. Estamos hablando de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas. Es un derecho que tienen y que hay que trabajarlo.

-¿Usted está a favor de la despenalización del aborto?

-Te voy a responder la pregunta pero no como ministra, sino a nivel personal. Estoy a favor porque no es una discusión en cuanto a las dos vidas o aborto si o no, si no que hay una realidad y el aborto sucede, es un hecho y una realidad. Estoy a favor de que el aborto sea legal porque lamentablemente abortan una gran cantidad de mujeres y muchas de ellas pierden su vida por no tener sus recursos económicos para hacerlo. Son las más afectadas ante la falta de un Estado presente y es ahí donde digo que estoy a favor. Te lo digo como militante y como mujer. Desde ahí hablo, es un derecho y creo que es un debate que también se tendrá que dar en los hombres, que también tiene una responsabilidad, no en el aborto, en otros términos, en otra situación. Educar al hombre y a la sociedad.

-Y ahí entra el rol de la educación sexual, ¿cómo es un trabajo con una escuela católica?

-Lo trabajaremos con cada escuela. No es un tema tabú y desde mi gestión la educación sexual no va ser un tema tabú. Con algunas escuelas privadas, católicas he conversado el tema y ellos tienen proyectos de educación sexual, distintos, acordes a sus creencias y en esto te hablo de la misma libertad. A mí me parece que hay una decisión más trascendental que la decisión de la Iglesia, si no en el derecho de los niños y niñas, cuando podamos seguir empoderando a las niñas y los niños y me refiero a que sean educados en todos los ámbitos que tienen que ser y en la educación sexual, por no tocar un montón de aristas que no están en la currícula y que hoy los afectan.

-Relacionado a eso en Villa Mercedes fue muy resonante el caso del Colegio San Buenaventura, ¿cómo se está actuando, contra estos casos de abuso sexual que se dan dentro de las instituciones educativas?

-El caso del colegio San Buenaventura es muy doloroso. Yo he tenido la oportunidad de acompañar y escuchar a los papás, que están destruidos porque ven a sus hijos destruidos.

Con la escuela se están tomando distintas medidas, pedidos. Algunos los han cumplido a medias, se les han solicitado algunos informes que han presentado recientemente esta semana y no han sido profundos. No se está tocando el tema con la seriedad que corresponde. Algunos de esos chicos han cambiado de colegio, que tampoco es lo ideal, porque tienen compañeritos, tienen sus amigos y ellos eligen esa escuela. Es un tema que estamos trabajando con responsabilidad, seriedad y ese es el eje de mi gestión, desde el primer día, voy a trabajar para que cada niño y niña sea formado integralmente y sea feliz y esté garantizado toda su seguridad, y cada derecho sea resguardado.

-¿Por qué dice que no se han manejado con seriedad?

-No se ha hecho un trabajo responsable, porque si bien la directora se ha tomado licencia, que era uno de los pedidos de los papás, la congregación ha enviado a una persona, interventora, a la escuela que tampoco ha sabido dar respuesta, ni al Ministerio ni a los padres. No se ha trabajado con ellos, no se los ha llamado a ver cómo son los avances de sus hijos. Están muy afectados por la situación y no han tenido el acompañamiento que cualquier institución educativa tiene que hacer, más de una institución educativa privada, que tiene la obligación de resguardar los derechos y la integridad física y emocional de los niños. En el San Buenaventura eso no sucede.

-¿Por qué no la intervienen?

-Estamos trabajando con la escuela, en esto que decía recién de la libertad, hablamos de la autonomía y en ese contexto se están agotando las instancias para darle a la institución, a su congregación y a su comunidad educativa todas las opciones para resolver en conjunto la problemática.

La ministra mostró a El Diario un escudo que recibió de la última escuela generativa inaugurada “Arte Danza Etude L'Art Ballet”. De color bordó, con dos venados en el centro y la frase “Triunfó la diversidad educativa”. “Cada niño, niña, joven tiene una realidad distinta, necesita una escuela acorde a lo que está esperando. Por eso es que triunfó la diversidad educativa y las escuelas generativas son parte de eso y también iniciativas como el Mundial. Va de la mano de pensar una educación distinta”, concluyó la ministra.

(En marcha. Spinuzza en la inauguración de la primera generativa de arte, Etude L'Art Ballet. Foto: Alejandro Lorda)