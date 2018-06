Derrotas puntanas en el arranque del Regional

Los equipos de San Luis no pudieron ante dos combinados de Mendoza y San Juan en la primera fecha. Hoy sigue la acción.

Las selecciones de hockey Sub 14 de la Federación Sanluiseña debutaron con el pie izquierdo en el Torneo Regional que se está jugando desde ayer en el complejo Ave Fénix. Por la mañana, las chicas del combinado San Luis "B" cayeron frente a San Juan "B" por 1 a 0, y ya por la tarde las chicas de la categoría "A" cayeron ante el poderoso equipo de Mendoza por 2 tantos contra 0.

A pesar de las duras derrotas, los equipos puntanos tienen que levantar rápidamente la cabeza y pensar en el próximo partido, ya que en El Ave Fénix continúa a pleno el torneo. Hoy a las 11:20 juega el equipo de San Luis "A" vs. San Rafael, y a las 14:10 el "B" vs. Mendoza "B"; el cierre de la jornada será a las 18:30 entre San Luis A vs. Córdoba A.

Para mañana y el domingo está previsto que se jueguen las instancias finales y se definan los campeones.

Los planteles

San Luis A: Dolores Abraham, Manuela Álvarez, Valentina Arce, Ariana Arias, Luciana Ávila, Sol Baggini, Brisa Camargo, Florencia Cubero, Zoe Cuello, Lucía Del Sole, Ana Paula Ercolano, Agustina Fernández, Bianca Giordano, Zaira López, Pilar Magdaleno, Fiorella Fornetti, Lucía Mocayor, Martina Alegre, Martina Santillan y Lourdes Skamlec.

San Luis B: Agustina Andrada, Nazarena Ávila, Emilia Álvarez, Aldana Banozky, Lola Barros, Brisa Fernández, Sofía Garibotto, Martina Bossio, Marlene Gómez, Melany López, Martina Lucero, Valentina Miranda, Brisa Moreno, Paloma Olariaga, Ana Paula Rodríguez, Yasmin Romero, Giuliana Rosales, Ludmila Rovera, Agostina Tognola y Fátima Zabala.