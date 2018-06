Veedores del Gobierno auditarán el Instituto “San Buenaventura”

Hace unos días, en una entrevista exclusiva con El Diario, la ministra de Educación Natalia Spinuzza había comentado que las instancias ofrecidas al Instituto “San Buenaventura” de Villa Mercedes para que tratara debidamente el tema de los abusos sexuales ocurridos en la institución se estaban agotando. Luego de recibir una serie de informes poco “profundos” de las autoridades desde el ministerio resolvieron designar un grupo de veedores para llevar adelante auditorías técnicas, psicológicas, pedagógicas y administrativas en el colegio.

Según publicó la Agencia de Noticias, el grupo es un equipo profesional interdisciplinario que deberá redactar y elevar los informes correspondientes en un plazo no mayor a 30 días.

El comunicado remarca que la medida es en respuesta a un pedido expreso de padres de chicos damnificados por los hechos de abuso sexual, presuntamente perpetrados por el profesor de música Juan Manuel Chaves, procesado con prisión preventiva por el delito de “abuso sexual simple reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores, agravado por ser una persona encargada de la educación”.

En la entrevista con El Diario, Spinuzza había dicho que el colegio no estaba “tocando el tema con la seriedad que corresponde. Algunos de esos chicos han cambiado de colegio, que tampoco es lo ideal porque tienen compañeritos, tienen sus amigos y ellos eligen esa escuela”.

“No se ha hecho un trabajo responsable, porque si bien la directora se ha tomado licencia, que era uno de los pedidos de los papás, la congregación ha enviado a una persona, interventora, a la escuela que tampoco ha sabido dar respuesta, ni al Ministerio ni a los padres. No se ha trabajado con ellos, no se los ha llamado a ver cómo son los avances de sus hijos. Están muy afectados por la situación y no han tenido el acompañamiento que cualquier institución educativa tiene que hacer, más de una institución educativa privada, que tiene la obligación de resguardar los derechos y la integridad física y emocional de los niños. En el San Buenaventura eso no sucede”, ahondó ante una pregunta del periodista.

Ahora, la ministra instruyó a los veedores para que hagan un abordaje transversal en la comunidad educativa; para que evalúen el impacto que tuvo el hecho en la institución a los fines de promover acciones de concientización de los derechos de niñas, niños y adolescentes; para que establezcan pautas para la elaboración de un protocolo de procedimientos y convivencia; para efectuar un análisis de documentación relativa a los hechos vinculados con la denuncia penal que consten en un informe final.