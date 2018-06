Amenazaron al fiscal de la causa Nahir Galarza

Sergio Rondoni Caffa, el fiscal que investigó el crimen del joven Fernando Pastorizzo y pidió prisión perpetua para la única acusada, Nahir Galarza, fue amenazado de muerte a través de la red social Facebook.

"Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza, hijo de puta", fue uno de los mensajes que recibió en su cuenta de la red social, aunque los insultos y amenazas fueron enviadas también a su esposa.

"Van a tener un problema muy serio. Tu marido es un machista hijo de puta. Tengo preparada una investigación con los sobre sueldos que cobró de unos narcos. Ojo", le advirtieron a ella, que ya hizo la denuncia por el hecho.

Tras denunciarse las amenazas, la fiscal Natalia Bartolo abrió una investigación que llevó a contactar a las empresas Facebook y Google para determinar de dónde salieron los mensajes.

Luego de que las amenazas tomaran estado público, apareció otro mensaje que bajaba el tono: "Yo no amenazo más, no soy nadie, sólo estaba en desacuerdo en cómo se trató a esa chica, me parece que no le dio ninguna chance de defenderse de nada, no la hizo ver por un psicólogo".

El crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió el 29 de diciembre de 2017 cerca de las cinco de la mañana.

Horas después de ocurrido, Galarza confesó haber sido la autora de los dos disparos mortales, que fueron hechos con el arma reglamentaria de su padre, que es efectivo de la Policía de la provincia de Entre Ríos.

Sin embargo, en una segunda declaración dijo que había sido su novio el que había tomado el arma y que los disparos los había hecho en forma accidental.

El 11 de abril pasado, al elevar el expediente a juicio, el juez del caso determinó que Galarza sea juzgada por el delito de "homicidio doblemente calificado".

El próximo martes 3 de julio el tribunal emitirá el veredicto final.

NA.