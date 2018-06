Villa Mercedes: un vecino denunció a otro por apropiar una parte de la vereda

Asegura que el propietario comenzó a edificar y no tuvo en cuenta el espacio de la senda peatonal.

Un vecino aseguró que el propietario del terreno que está enfrente de su vivienda comenzó a construir y no tuvo en cuenta el espacio que corresponde dejar libre para la vereda, ya que desde el comienzo de la pared hasta el cordón de la calle hay menos de un metro de ancho. Darío Garrido, el denunciante, acusa a un matrimonio de no cumplir con las ordenanzas, mientras que desde la Comuna aclaran que la edificación sí cumple con las medidas que indican los planos, pero que las dimensiones están establecidas de acuerdo a una mensura histórica.

La polémica obra se encuentra sobre la calle Perú, entre Colón y Entre Ríos, en el límite de los barrios Pablo Díaz y Altos del Oeste. Sobre esa manzana sólo hay un supermercado, ubicado en la esquina de Sallorenzo y Entre Ríos, y a la par hay dos locales comerciales que, según el denunciante, pertenecen a la misma pareja. Garrido cree que la pareja está construyendo departamentos para poner en alquiler, y afirma que desde un principio decidió dialogar con los dueños, pero nunca lo aceptaron.

“Hace un mes, cuando vi que empezaron a construir, fui a la Municipalidad e intenté hablar con los responsables, pero ninguno me supo explicar qué es lo que pasa con esto”, comentó Garrido. El vecino aseguró que en el 2015, cuando estaban por hacer la calle, dicha pareja firmó un acuerdo con el Municipio. “Establecieron que si a la calle la hacían angosta, ellos iban a dejar dos metros de tierra para hacer la vereda y no lo están cumpliendo”, detalló. “Lo que se hizo fue una nota, pero no se llegó a ningún convenio”, replicó la coordinadora de Planeamiento Urbano, Luciana Garbarino.

Garrido aseguró que todas las veces que fue al área de Planeamiento Urbano a denunciar el hecho y pedir una explicación intentaron culpar a la gestión anterior sin reconocer que la construcción comenzó hace menos de un mes. “Me tuvieron a las vueltas, después vinieron a medir el terreno como tres veces, pero la obra nunca se frenó”, confesó el hombre, quien sostuvo que también realizó varios llamados al 147 y el mismo procedimiento hicieron los cinco propietarios de los lotes que están dentro de la misma manzana afectada, quienes se sumaron a la protesta. “Hoy (por ayer) presenté una nota firmada por todos nosotros, dirigida al intendente, solicitando una respuesta”, confirmó el impulsor de la queja.

Donato Ávila, quien tiene el lote pegado a la cuestionada construcción, dijo que él tiene una demanda contra el matrimonio porque asegura que levantaron el paredón y ocuparon veinte centímetros de su terreno. “Cuando hablé con el dueño de la obra me dijo que no iba a frenar el trabajo”, sostuvo y manifestó que contrató a un agrimensor y comprobó que el vecino le ocupó esa parte de tierra. “Tengo un certificado que me dejó el profesional, donde además indica que esta gente también se pasó 99 centímetros sobre la vereda de la calle Sallorenzo”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora de Planeamiento Urbano, Luciana Garbarino, aclaró que ese tramo de la calle Perú no tiene las medidas convencionales. “Esa cuadra no está dentro de la ordenanza. Según lo que establecen los resultados de las mensuras históricas que se venían aprobando esa calle quedó angosta porque sólo se pudo pedir la mitad de la medida normal, que serían 7,8 metros, por lo tanto los dueños de la obra no están cometiendo ninguna falta”, justificó la funcionaria, quien negó que hayan recibido alguna denuncia formal de los vecinos. “Cuando ingrese esa nota que dicen los vecinos que presentaron nos vamos a poder manejar de otra forma y así quedan todos los informes en un expediente”, adelantó.

A su vez, manifestó que sólo se pueden tomar dos caminos: negociar con los dueños para ver cuánto están dispuestos a dejar o resolver la vereda sobre ese ancho que queda. “Estamos teniendo reuniones para ver qué posibilidades hay de llegar a un convenio y que estos vecinos dejen un espacio más grande para la vereda. Al estar construyendo dentro de lo que su mensura le permite, todo de lo que se pueda lograr debe ser a través de negociaciones, ya que no existe ningún otro elemento legal para exigirles que levanten la construcción”, ratificó Garbarino.