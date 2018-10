Los obstetras de la provincia ampliarán sus funciones

Entre los decretos y adhesiones que firmó el viernes el gobernador Alberto Rodríguez Saá, para reafirmar el compromiso del gobierno de la provincia con la salud sexual (Ver "Decretos para..."), estuvo la reglamentación del artículo 34 de la ley provincial de Salud Humana que, básicamente, amplía las funciones de los obstetras para su desempeño en el ámbito de la salud.



Según informaron desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, el decreto indica que los obstetras podrán colocar implantes DIU y SIU (dos sistemas intrauterinos de anticoncepción) con previa capacitación, ejercer cargos jerárquicos, intervenir en causas judiciales y trabajar interdiciplinariamente, formando parte de equipos de salud e investigación.



Esta medida se suma a las adhesiones al Programa de Educación Sexual Integral (ESI) y a los protocolos de asistencia a víctimas de violación e interrupción legal del embarazo. Otro de los decretos novedosos fue el de la creación de una "mesa de enlace" de la que participarán ONGs y el Gobierno para tomar políticas públicas con perspectiva de género.



Diversas funcionarias y referentes de organizaciones que luchan por los derechos de la mujer destacaron las ventajas que tendrá la batería de medidas. "Implica una apertura fundamental para nosotras, de ADEM (Asociación por los Derechos de las Mujeres), que venimos luchando hace muchos años por la educación, por la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el tratamiento adecuado a las víctimas de violación sexual", dijo Lily Manini, referente de la asociación. "Ojalá que los funcionarios que estén a cargo de poner en ejecución esos decretos cumplan con el espíritu de los mismos y de lo que dijo el Gobernador", agregó.



"No podemos tener un Estado ausente en la lucha, en las necesidades de las mujeres y de las más vulnerables, porque las pobres son las más vulnerables, no solamente en San Luis, sino que en todo el planeta", remarcó.

"Es muy importante no solo para las mujeres, también para toda la sociedad. Si bien hay derechos exclusivos de las mujeres, hay otros que competen a toda la sociedad, como que haya ESI en las escuelas y ampliar las incumbencias obstétricas", reconoció Yolanda Bertazzo, jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.



Bertazzo, además, destacó la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo. "Es un tema difícil, que en la provincia se vino trabajando, no abiertamente, pero se podía acceder en algunos casos específicos. Esto, al conocer el protocolo y al saber cómo se va a manejar, va a habilitar que también aquellos que inclusive tenían miedo, ahora tengan una herramienta y una cuestión legal desde donde poder trabajar", afirmó.



"Ya se firmó, ahora tenemos que dar a conocer todo esto a los equipos de salud y a la población, y vamos a ir trabajando. Primero será cuando surjan emergentes y, después, estaremos haciendo normativas generalizadas para que esto se cumpla", detalló.



La funcionaria también fue clara en cuanto a la implementación de la ESI. "Depende de Educación, no soy yo quien debería decirlo, pero ningún director de escuela va a poder negarse a que se dé; porque, además, es ley hace doce años y ahora se ha firmado una normativa de que tiene que ser una realidad", apuntó y aprovechó para aclarar la verdadera finalidad de la misma. "Tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos y con los demás. Los papás creen que dar educación sexual implica saber qué hacemos o dejamos de hacer con nuestros genitales, pero la sexualidad nos atraviesa a lo largo de toda la vida. Todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestra sexualidad. Enseñarle a un niño cómo vestirse, por qué se viste así, qué quiere estudiar, cómo relacionarse con un compañerito, respetar a un adulto, defender a un anciano, no discriminar por sexo o por raza o no ser violento. Todo eso es parte de la sexualidad. Hay muchos temas que se pueden abordar en la escuela sin tocar el tema principal al que los papás tienen miedo", resumió.



"Estos decretos no vienen más que a reafirmar y aclarar las leyes nacionales; van a ser importantes para la unidad, para no dividirnos y respetarnos mucho en las diferencias. Pone en claro muchas cosas y es la real adhesión a leyes nacionales que ya están y que a veces parecen letra muerta", coincidió Adriana Bazzano, al frente de la Secretaría de la Mujer Ni Una Menos.



Asimismo, la secretaria se refirió a la "mesa de enlace" que se pondrá en marcha. "Los ministerios y nosotros en la Secretaría de la Mujer siempre hemos estado abiertos, pero a lo mejor es necesario esta mesa para que nos juntemos y podamos llegar a conclusiones en conjunto y por la defensa real de los derechos. Hemos trabajado con algunos grupos feministas importantes, como en Villa Mercedes, con las Socorristas", describió. Y, por último, recordó el encuentro "Mujerazo" que se realizará el próximo 3 de noviembre en el Parque La Pedrera. "Intentaremos hacer un acto muy grande, con todas las mujeres de la provincia. La idea es juntarnos en distintas mesas de debate y propuestas para poder avanzar en temas reales", adelantó.