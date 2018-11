Bilardo ingresó al Salón de la Fama del Fútbol

El entrenador argentino Carlos Salvador Bilardo y los ex futbolistas Roberto Rivellino, Cafú y Roberto Baggio, entre otros personajes, ingresaron el martes al Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional que se encuentra en Pachuca y tiene el aval de la FIFA.

"Para mí es un honor y un placer ser parte de este grupo tan selecto, y recibir este homenaje en vida es maravilloso", dijo Rivellino en la octava ceremonia de investidura.

"Me siento muy feliz por estar en México", añadió el brasileño de 72 años, campeón del Mundo en 1970 y leyenda del Corinthians.

Por su lado Cafú, también ganador de la Copa FIFA en 1994 y 2002 y de la Copa Libertadores con el Sao Paulo y dos Champions League con el Milán, apuntó que "es muy importante para mí estar con estas figuras que han hecho historia y compartir con Rivellino el orgullo de haber puesto a Brasil en lo más alto".

El italiano Baggio, ganador del Balón de Oro en 1993 y subcampeón del mundo al año siguiente, no asistió al homenaje ya que vive en China donde practica el budismo.

Bilardo, el técnico que hizo campeón del mundo a Argentina en 1986, estuvo ausente por enfermedad.

Paralelamente, ingresaron al recinto el ex portero argentino Héctor Miguel Zelada, campeón del mundo en 1986 y figura del América de México; y el fallecido extremo Fernando Bustos, ídolo del Cruz Azul en los años 70.

En un hecho inédito hasta ahora, Miguel Mejía Barón, el director técnico que en 1993 llevó a la selección mexicana a la final en su primera participación en la Copa América no se presentó al homenaje "porque individualmente no lo merezco, y no quiero ser un impostor ni un usurpador".

Asimismo fueron investidos tres decanos, uno de ellos internacional: el uruguayo Juan Alberto Schiaffino, campeón del mundo en 1950 y figura de Peñarol y el Milán.

Los otros dos decanos se desempeñaron en el medio mexicano: el brasileño Arlindo, autor del primero gol del estadio Azteca, y Aarón Padilla, mundialista por México en 1966.

En esta octava generación, por primera vez fueron inducidas dos mujeres; una de ellas es la delantera mexicana María Eugenia Rubio, quien participó en los primeros dos Mundiales femeninos - no reconocidos por la FIFA- en 1970 y 1971.

La otra es la alemana Silvia Neid, quien como mediocampista ganó tres Eurocopas con su selección. Como entrenadora hizo a Alemania campeona del mundo y olímpica en una ocasión y dos veces monarca continental.

Con los 12 personajes de la octava investidura son ya 120 las figuras que integran este Salón de la Fama del fútbol.

AFP-NA