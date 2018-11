Adrián Ortiz, el conductor de tv

En la forma de hablar de Adrián Ortiz aún se esconde algo de su tonada mendocina. El locutor, que vive en San Luis hace 15 años, nació en San Martín, Mendoza, donde aún tiene a parte de su familia.

El conductor de "Una buena mañana" tuvo su primera vinculación con los medios de comunicación antes de finalizar el secundario, mientras se preparaba para ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas.

“Un amigo me presentó a su hermano que tenía una radio y yo empecé a trabajar con él”, recuerda Adrián.

El proyecto de ingresar a ingeniería era firme, pese a que su corta vinculación con la radio comenzó a poner en duda su decisión. Adrián ingresó, pero el interés con la carrera duró un año y medio hasta que entendió que ése no era el camino correcto. “Me decían que no iba a poder vivir de la locución así que hice el ingreso de diseño gráfico, pero tampoco me gustó, así que empecé un curso de locución en Mendoza”, agregó el profesional de 35 años.

Las posibilidades de estudiar la carrera que Ortiz soñaba eran dos. La primera en Mendoza, cerca de su familia, pero con una cuota muy elevada. La segunda era cambiar de provincia, radicarse en San Luis y empezar una nueva vida. Adrián eligió San Luis.

“La llegada a la provincia fue muy linda, no conocía absolutamente a nadie, pero después de que terminé el ingreso empecé a trabajar en radios”, dijo Adrián que tuvo un paso por Radio Total, Radio Planeta y en la Hendrix, donde hizo un programa nocturno por cinco años.

Tiempo después Ortiz tuvo su primera vinculación con la televisión. A través de un amigo conoció al director de Carolina Cable Color, el productor Diego Sosa, y le hizo una propuesta de un programa musical. “Diego me dijo que necesitaba alguien que le cubriera la noche y así nació ‘Hacé la tuya’, que era un programa que recorría algunos bares. Ése fue mi proyecto más largo hasta ahora: estuvo casi ocho años al aire”, agregó. El programa nocturno recibió el premio "Gaviota de Oro” en Mar del Plata.

En paralelo con “Hacé la tuya”, Adrián trabajó en un programa de turismo emitido por Canal 13 llamado “Destino San Luis”, donde recorría el interior de la provincia y mostraba distintos puntos de veraneo y turismo. El ciclo fue nominado al Martín Fierro del Interior.

Luego el locutor integró brevemente el staff de “Mirá vos”, hasta llegar a “Una buena mañana”, el programa que conduce de lunes a viernes junto a Virginia Soloa en la pantalla de Canal 13.

“En paralelo al canal tengo una productora ‘X Producciones’ con la que hago producciones audiovisuales. Comenzamos haciendo sociales, casamientos, empresas y demás. Un día charlando con uno de ‘Los Fulanos’ surgió la posibilidad de hacer el videoclip con ellos, que fue todo un desafío porque tuvimos que incorporar guionistas, actores, etcétera”, agregó Ortiz. El video se llama “Quédate a mi lado” y fue lanzado hace unos meses en las redes sociales de la banda y en “Una buena mañana”.

“Vengo apostando a esto hace muchos años. Me han ofrecido otros tipos de trabajos, pero siempre me guié mucho por lo que me da felicidad”, destacó el conductor.

Si bien en Mendoza conserva su familia, sus amigos de toda la vida y parte de su historia, Adrián está muy arraigado a San Luis. “Cuando voy a Mendoza me siento visitante. Queda gran parte de mi corazón allá, pero prefiero estar acá”.