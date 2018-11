La Ministra de Educación disertó en Buenos Aires

La ministra de Educación de San Luis, Paulina Calderón disertó ayer en Buenos Aires, en la presentación del informe: “Los sistemas de Información en Argentina” que coordina el Observatorio Argentino por la Educación que busca determinar los tipos de datos que elaboran y publican todas las provincias. La ministra dijo que en la provincia “las políticas públicas obligan a tener todos los datos actualizados”, es decir que las acciones que lleva adelante el Ejecutivo hacen que el sistema tenga que mantenerse con estricta vigencia. Citó, en este contexto, al programa “Todos los chicos en la red” que entregó computadoras a los estudiantes puntanos. Sin una buena base de datos, no se podría saber quiénes y en qué curso estaban los alumnos a los que se les entregarían las netbook.

También puso como ejemplo el programa de estampillas escolares que reparte 1.200 dólares a todos los jóvenes que terminen el secundario sin adeudar materias. Las ministra fue clara: “Con estas acciones se hizo necesario conocer en detalle la situación de cada chico”.

En el PurSang, un palacete ubicado en plena Recoleta porteña, sobre la calle Presidente Quintana, Calderón y Claudia Balagué, ministra de Educación de Santa Fe, fueron las únicas funcionarias de estas carteras de todo el país que dieron a conocer como publican los datos referidos al sistema educativo. “Es un claro ejemplo de que San Luis puede dar a conocer, con transparencia, su información”, dijo la puntana.

A las 10:20 y luego de Balagué, la ministra sanluiseña explicó que el sistema de información de San Luis se hace cada vez más grande por el crecimiento de la población de la provincia y por la llegada de muchos alumnos que arriban de otras provincias.

Explicó que es un sistema que tiene 20 años y que se funda esencialmente en la posibilidad de estar conectados luego de una gran apuesta, la Autopista de la Información que desde el 2001 al 2004 consiguió, en su origen, conectar unos mil edificios públicos, muchos de ellos, escuelas. “Toda la provincia contó con wifi, una red que sigue creciendo en cantidad y calidad”, señaló.

El Observatorio plantea ser un organismo que recepción y lectura de información para la toma de decisiones. El director ejecutivo de este organismo, Ignacio Ibarzábal, en la presentación del informe fue conciso: “Lo que no se mide, no se mejora”.

El organismo requirió datos a las 24 provincias y 17 respondieron afirmativamente, San Luis entre ellas. Calderón a la hora de explicar como se da el sistema en la provincia hizo un repaso por la fortalezas como por ejemplo un “Centro de Datos” (Data Center) y una gran conectividad y también algunas dificultades como por ejemplo, la carga de información en las escuelas.