Juana Viale: "No creo en la igualdad del hombre y la mujer porque somos distintos"

Su ex compañero de elenco, Gonzalo Heredia, le dio "me gusta" a un polémico mensaje.

"No creo en la igualdad del hombre y la mujer porque somos distintos", sostuvo Juana Viale en una entrevista con Infobae. Los usuarios de Twitter salieron a cruzarla, en medio del debate por la igualdad de género, y su ex compañero Gonzalo Heredia sorprendió un picante "me gusta".

El actor, quien compartió las tiras "Malparida" y "Mis amigos de siempre" con Viale, destacó un particular mensaje de una persona. "No haber tenido que salir a laburar nunca. Descripción gráfica", rezaba el tweet, acompañado de una imagen de la nota. Sin embargo, minutos más tarde, Heredia destildó el "me gusta" en su cuenta.

Juana se decidió a responderle a la gente, debido a la cantidad de comentarios que dejaron: "No creo en la igualdad. Decir lo que creemos que nos corresponde, o hacernos escuchar, o hacer valer tus valores, no te convierte en feminista… Igual creo yo, hablo por mí. Que no quiero los mismos derechos del hombre... en todos sus aspectos".

En la revista "¡Hola!" se refirió a las críticas que recibe en las redes sociales. "Yo trabajo desde los 17 años y no voy a andar explicándole a la gente lo que hago o dejo de hacer. Sí, tengo una abuela generosa conmigo. Y sí, tuve esa suerte en la vida y la valoro muchísimo, pero no me detengo en ese tipo de críticas. Siempre hay un cabeza de termo y trato de no engancharme por las redes. Algunas veces contesto, pero sé que no está bien de mi parte responder. Soy mucho más que lo que puede decir alguien que no me conoce y opina de mí", sostuvo.