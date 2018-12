Para el gobierno nacional este es el rumbo

Para evitar que lo que se pretende analizar sea devorado por la peligrosa grieta (concepto altamente discutible), es conveniente valerse de una serie de recursos que aseguren que lo que se divulga no está teñido por sesgo alguno, ni es producto de cierto enfado endémico. Resulta interesante valerse de fuentes absolutamente objetivas. Las afirmaciones ganan mucha riqueza cuando la fuente elegida no es precisamente objetiva, si no cuando claramente habita un espacio opuesto a lo que se sospecha podría ser la tendencia o la intención de alguna publicación. Vale aclarar que se verifica un hecho sumamente curioso: los medios de comunicación nacionales y sus principales estrellas periodísticas se jactan de una absoluta imparcialidad, sin embargo los lectores o su audiencia tienen perfectamente definido el perfil de cada medio, incluso el de cada protagonista de la información. Es más, cuando quiere sesgo de un color elige un medio, y si quiere la otra campana pone otro. Ambos medios afirman fervorosamente ser absolutamente ecuánimes. Curioso.

Por eso para conocer la actual situación económica, y describir el estruendoso fracaso de las políticas públicas en este sentido, cabe recurrir a los titulares de un afamado diario nacional bien afín a las decisiones y a las acciones del gobierno. Nadie se atrevería afirmar que se trata de un medio peronista, kirchnerista, u opositor. Si la grieta existe, este medio está bien del lado del actual gobierno. Los títulos son textuales.

“El deterioro de la situación social. Por el impacto del dólar, en un año se sumaron más de 2 millones de pobres”.

“La inflación cede poco: subió 3,2% en noviembre y acumula casi 44% en el año”.

“Datos oficiales: la inflación de noviembre fue 3,2 por ciento: cayó menos de lo esperado”.

“Según la UCA, este año la pobreza llegó a 33,6%”.

“Por la recesión y la inflación, la pobreza saltó al 33,6% según el informe de la UCA”.

“Fuera de los planes sociales. Se detectó un crecimiento de asalariados que viven por debajo de la línea de pobreza. La novedad de la clase obrera integrada: con trabajo formal pero pobres”.

“En Casa Rosada. No saben cómo evitar, en 2019, malas noticias económicas. Macri no logra revertir el clima de incertidumbre”.

“La cúpula de la Iglesia recibió un severo diagnóstico económico y social”.

“¿Por qué no se detienen los aumentos? La inflación terminará el año en un nivel que no se conocía desde 1991. Ni la recesión económica logra contener el avance de los precios”.

Está clara la intención de edulcorar algunas cuestiones, y justificar otras. Corre por cuenta del medio informante la causalidad que se establece. Valen entonces algunas breves aclaraciones.

Hay inflación, con recesión. La inflación cae por un enorme descenso del consumo masivo. Previsiones no se cumple ninguna. Esperaban el 3%, y fue 3,2%. En 2018, la meta inflacionaria incluida en el Presupuesto comenzó con el 10%, se corrió al 15%. Según las previsiones, el año finalizaría con un alza de los precios que rondará el 47%. El acumulado del año ya es muy alto (43,9%), con lo que se superará el mayor valor desde el 40,9% que se registró durante la crisis de 2002, aunque la cifra fue igualada luego en el primer año del gobierno de la Alianza Cambiemos. Para colmo, y para perjuicio de los más carecientes, los alimentos subieron 3,4%, o sea por encima del promedio. En variación interanual el transporte subió el 68,2%, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles el 66,7%.

Lo más grave que se desprende de lo señalado más arriba es que tener trabajo, aunque sea “en blanco”, no evita que el trabajador y su familia vivan por debajo de la línea de la pobreza. Este es el nivel de deterioro del salario real. Y son fuentes inobjetables.

De todos los títulos de Clarín, solo resta el más incomprensible: “Macri, en modo electoral: 'La Argentina va a confirmar que este es el rumbo”. Si es así, a prepararse para el 2019.