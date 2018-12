Juan Manuel Visetti, el nuevo estandarte de una familia folclórica

Por más que su historia actual se cuente en Buenos Aires, los recuerdos del bailarín folclórico, Juan Manuel Visetti, se trasladan siempre a Villa Mercedes. Sus raíces, como persona y artista, crecieron en la ciudad de la Calle Angosta y con el tiempo se trasladaron a Capital Federal, donde se perfecciona día a día a pasos agigantados.



Heredero de un apellido marcado por coreografías, compases y folclore en Villa Mercedes, Juan Manuel es bailarín desde que estaba en la panza de su mamá. "Vengo de una familia que ama nuestro folclore y tuve la suerte de tener dos maestras, mis hermanas Natalia y Valeria, que me enseñaron cada paso que hoy se transformaron en propios. Desprenderme de Villa Mercedes no fue nada fácil. Hasta el día de hoy se siente muy cerca y se extraña, pero uno aprende a vivir sin lo que no se tiene mientras arma su propio camino, que en mi caso aún construyo", expresó Visetti, quien es integrante del Ballet Folclórico Nacional.



"El ballet es un lugar mágico. Agradezco a la vida por ser parte de ese cuerpo de baile, con compañeros que son tremendos artistas y de los que también aprendo día a día. La receta para seguir adelante es conocer, dedicarse y disfrutar. Estamos en un momento en donde la oferta laboral es escasa para los bailarines, pero no existen recetas para cambiar esa actualidad. Solo las ganas de reflotar. Nada es imposible", agregó Visetti.



La incorporación de Manuel en la prestigiosa compañía lo llevó a posicionarse entre los mejores bailarines folclóricos del país. Tanto esfuerzo logró sus recompensas a lo largo de los años. Entre ellas, la participación del mercedino en "Argentum", la obra musical que se presentó en el Teatro Colón ante los líderes mundiales que se reunieron en el G20, y que valió las lágrimas del presidente Mauricio Macri.



"Fue una experiencia única. No solo por actuar frente a los presidentes del mundo, sino por el lugar. Fue la primera vez que bailé en el Colón, y fue un espectáculo avanzado en cuanto a la puesta en escena, con pantallas en todo el escenario, iluminación increíble y coreografías que se mezclaron con los paisajes naturales de Argentina. Un momento maravilloso", explicó Juan.



Sus primeros pasos en el baile fueron en el ballet "Rincón Nativo", la institución que cumplió 24 años y que vio crecer a Juan Manuel hasta convertirlo, junto a sus hermanas, en coreógrafo y profesor cada vez que regresa a su ciudad.



"Estamos hace tanto tiempo juntos que tenemos anécdotas de todo tipo. Desde colectivos rotos y mates en la ruta, hasta viajar a certámenes equivocados. Gracias al ballet conocimos escenarios de todo el país, hicimos nuevos amigos y compartimos guitarreadas. Somos una gran familia que no se desune ni con la distancia", expresó. Visetti arrancará el 2019 con el ballet, compitiendo en el certamen "Nuevos Valores Predeterminados Cosquín".



El bailarín vive cada paso de baile, cada chacarera o coreografía como propios. Aunque divide su tiempo en dos, por la permanencia en una compañía de danza contemporánea, el folclore es el dueño de su corazón.



"La danza folclórica fue la encargada de llevarme adonde estoy. Es una profesión que disfruto, que amo; ella sola se encarga de buscar su propio lugar en mí vida. Ella me mueve, me llena, logra que me replantee cosas, me intriga, me cuestiona... pero, lo más importante, me hace crecer siempre", agregó Juan, que ya prepara su 2019 a pura danza mientras deja atrás un 2018 cargado de emociones.



"Cierro un año de crecimiento personal y artístico, como también de agradecimiento. Compartí muchos seminarios por todo el país con bailarines de todos los tamaños. Todos movidos por la misma pasión a la tradición y la danza", concluyó Visetti.