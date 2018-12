No hay DT: Pekerman le dijo que no a Boca, ahora van por Alfaro

Boca continúa a la caza de un nuevo DT. Este jueves, José Pekerman rechazó la oferta hecha por el nuevo Director Deportivo del equipo, Nicolás Burdisso. Ahora es Gustavo Alfaro, que está actualmente en Huracán, con quien se pondrán en contacto el viernes para ofrecerle el cargo.

El ex seleccionador de Argentina y Colombia dijo no a la propuesta de ocupar la vacante que dejó Guillermo Barros Schelotto, tras perder la superfinal de la Copa Libertadores ante River, según aseguraron fuentes del club.

“Tanto Burdisso como los dirigentes quieren tener al entrenador antes del inicio de la pretemporada, previsto para el 3 de enero. Luego del rechazo de José Pekerman, mañana (por el viernes) le ofrecerán el cargo a Alfaro", indicó la fuente.

La principal traba es el contrato que Alfaro tiene con Huracán hasta junio de 2019. Pero empiezan a asomar detalles que señalan su salida. " Gustavo les pidió a los dirigentes un volante, un delantero y la renovación de Díaz. Si no le traen los refuerzos puede irse ", dijo el representante del DT, Daniel Comba. Con respecto a los rumores del pase a Boca agregó: "No hablaron conmigo ni tampoco con Gustavo. Sé de los rumores pero no llamaron".

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur confirmó la gran probabilidad de la salida de arquero Marcos Díaz, uno de los jugadores que era condición de Alfaro para quedarse en el "Globo". "Si no le podemos renovar el vínculo lo vamos a felicitar y a agradecerle lo que nos dio". Sin embargo, recordó que “Alfaro tiene contrato y está muy bien en el club”.

Si no es Alfaro las opciones de Boca son Eduardo Domínguez, recientemente desvinculado de Colón de Santa Fe, y Miguel Ángel Russo, el único de todos los candidatos que expresó en público su deseo de ser el nuevo DT.

Télam