Le harán una prueba de ADN a una niña para saber si es Sofía Herrera

La niña de la localidad bonaerense de Ayacucho, cuya identidad se investiga para corroborar si se trata de la desaparecida Sofía Herrera, permanecerá a resguardo del Juzgado de Garantías 1 de Dolores hasta tanto finalicen los estudios periciales, confirmaron fuentes judiciales vinculadas al caso.



El juez de instrucción 1 de la ciudad fueguina de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, confirmó este jueves que tras dos allanamientos realizados en domicilios de Ayacucho, la niña con parecido físico a Sofía Herrera -la nena desaparecida en un cámping hace diez años, fue trasladada al juzgado de Dolores para practicarle una prueba sobre sus "huellas palmares".



"Mientras se hace la verificación de huellas palmares y hasta tanto se tome la eventual decisión de una extracción de ADN, la menor quedará a resguardo del tribunal" a cargo de la jueza Laura Elías, señaló el magistrado.



Por su parte, la madre de Herrera, María Elena Delgado, declaró que "no cree" que la niña de Ayacucho sea su hija y reveló que el mismo caso "ya fue investigado por la policía con anterioridad, y lo descartaron".



"Es una chica que tiene un cierto parecido pero que no es mi hija. Hace un tiempo se verificó que es la hija biológica de las personas con las que vive, pertenecientes a una comunidad gitana. No sé porque se vuelve sobre este caso", indicó Delgado.



Incluso la mujer sostuvo que "todavía no habló del tema" con el juez Cesari Hernández, responsable de la investigación y contó que "en lo que va del año ya se investigaron 25 casos de chicas parecidas a Sofía, y todos fueron descartados".



En tanto el juez Cesari Hernández explicó que a raíz de una denunciada investigada por efectivos de la División Delitos Complejos de la Policía fueguina se había llegado a la determinación de ordenar los allanamientos en Ayacucho.



El juez indicó que su juzgado "no ha recibido ninguna huella para ser analizada" y que "eso es todo lo que se puede informar oficialmente".



"En la causa solo tenemos registros de la palma de la mano de Sofía porque las huellas dactilares fueron mal tomadas en el momento de su registro. Esa prueba de la palma de la menor de la niña de Ayacucho será enviada vía informática a la provincia y recién allí se podrá realizar la comparación, algo que todavía no ha sucedido", detalló el magistrado.



Cesari Hernández afirmó que esta mañana se realizaron dos allanamientos en viviendas de Ayacucho, a partir de una de las denuncias que se reciben en forma constante en el juzgado sobre el posible paradero de la niña.



"A raíz de ello le solicité al juez de Garantías de ese distrito el allanamiento de dos domicilios y la obtención de huellas dactilares de la niña a los fines de ser comparadas con los registros que obran en la causa", indicó el juez.



Francisco Ibarra, abogado de la familia Herrera dijo a los medios que si bien tenían "expectativas, sabiendo que esto es una reiteración de situaciones ya ocurridas", en referencia a las decenas de denuncias de personas que creyeron tener información sobre la menor, que derivaron en medidas judiciales, aunque sin éxito.



"Existen algunas sospechas que van a despejarse con las medidas de prueba", concluyó.