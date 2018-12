Dos drones irrumpieron en un aeropuerto de Londres: 240 vuelos fueron cancelados

El aeropuerto londinense de Gatwick, el segundo más importante del Reino Unido, fue invadido por drones en la noche del miércoles. La pista es atacada por los equipos a control remoto que obligaron a las autoridades del aeropuerto a cancelar unos 240 vuelos, hasta el momento. Luego de 16 horas, las fuerzas aeroportuarias continúan intentando localizar a quien los controla.

El peculiar suceso fue calificado por el gobierno como un "acto deliberado", aunque descararon la posibilidad de un ataque terrorista. "No hay absolutamente ninguna indicación que señale que esto está relacionado con el terrorismo", detallaron. Sin embargo, cada vez que un avión intenta despegar los drones aparecen e impiden que deje la terminal.

"Cada vez que tratamos de llegar cerca del operador, los drones desaparecen. Cuando vemos si reabrimos la pista, vuelven a aparecer. Estoy totalmente convencido de que es un acto deliberado para interrumpir el aeropuerto de Gatwick", afirmó Justin Burtenshawel, superintendente de la Policía de Sussex, ciudad donde está ubicado el aeropuerto.

El responsable de operaciones de Gatwick, Chris Woodroofe, dijo a la BBC que unas 10 mil personas se vieron afectadas por el cierre, y algunas de ellas pasaron varias horas dentro de los aviones sin poder despegar ni descender de las aeronaves.

Voceros policiales precisaron que unas 6 mil personas que tenían previsto llegar anoche a Gatwick lo hicieron a otras terminales del Reino Unido después de que sus vuelos fuesen desviados.

En el Reino Unido es ilegal utilizar estos aparatos voladores dirigidos por control remoto a un kilómetro de los aeropuertos. La secretaria de Estado para la Aviación, Liz Sugg, declaró que "estos drones han estado volando ilegalmente y los operadores, que han actuado de manera increíblemente irresponsable, pueden afrontar hasta cinco años de cárcel".

