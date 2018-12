Intenso temporal de lluvia y granizo cayó sobre Buenos Aires

Un intenso temporal de lluvia, con momentos de granizo, se abatió desde este mediodía sobre la ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano, provocando anegamientos en las calles, trastornos en el tránsito e inundaciones.

Como consecuencia de la lluvia, la línea Roca de trenes, que une la Capital Federal con la zona sur, salió de servicio, mientras que se observaban importantes acumulaciones de agua en arterias y túneles de sectores del conurbano como Temperley y Florencio Varela.

También varias líneas de subterráneo tuvieron que cesar su funcionamiento al inundarse estaciones y túneles, con el consiguiente peligro por las instalaciones eléctricas.



El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por precipitaciones intensas en el área metropolitana y centro del país y advirtió al mediodía que "hacia la tarde y noche de este jueves empeorará el clima".



"Se esperan lluvias y tormentas fuertes para la jornada de este jueves en la Ciudad y Gran Buenos Aires. También afectará a Córdoba, Sur de Entre Ríos, Norte de San Luis y Sur de Santa Fe", señaló el alerta.





El SMN anunció que lluvias y tormentas se intensificarán y se extenderán "al resto del área de cobertura entre la tarde y la noche de este jueves".

"Se prevé que algunas de estas tormentas sean localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos y de manera localizada", publicó el SMN.



A raíz del alerta, el Gobierno porteño aconsejó tomar precauciones, como no circular por calles anegadas, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, no arrojar botellas o elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.