Un mercedino fue destacado por la Academia de Ingeniería

La Academia Nacional de Ingeniería es una prestigiosa institución que, desde 1993, distingue a los egresados de las diferentes universidades del país, con el galardón "Isidoro Marín", un premio destinado a hombres y mujeres que finalizaron su carrera con un promedio sobresaliente. Ángel Federico Miranda, de 25 años, fue uno de los elegidos. El mercedino se recibió a comienzos del 2018 de ingeniero químico en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Federico le contó a El Diario que sintió mucho orgullo cuando lo notificaron que era uno de los seleccionados. "Cuando finalicé Ingeniería, desde la universidad me comentaron que enviarían mi currículum para participar de la distinción, junto al de otros compañeros pero encontrarme con ese mensaje fue sorprendente. La verdad que estoy muy contento", expresó.

A mediados de diciembre, tuvo que asistir a la ceremonia donde oficialmente le entregaron su certificado. El acto fue en el edificio de la Asociación Nacional de Medicina, en Palermo, Buenos Aires. Su familia y su novia lo acompañaron y lo abrazaron.

"El día que me enteré no estaba con mis seres queridos por lo que tuve que contarles por teléfono. Se pusieron muy contentos, al igual que mis amigos. Cuando fui a recibir el premio, sí me pudieron acompañar y eso me hizo muy bien", dijo.

Miranda alcanzó su título universitario después de seis años y obtuvo un promedio de 8,93, lo que permitió "competir" entre los cientos de estudiantes participaron.

"Que te elijan es sinónimo de que valoran tu esfuerzo y la voluntad que le ponés durante todo el recorrido de la carrera. Y eso, para quienes recién comenzamos este camino profesional, es un gran incentivo", reflexionó.

Actualmente, el flamante ingeniero se desempeña en Bahía Blanca donde participa de una beca que le otorgó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). "Estoy haciendo un post grado de Química. Apenas terminé con la universidad, tuve la oportunidad de acceder a esta beca y me vine para Bahía. Ahora estoy esperando volver a Villa Mercedes", contó Federico. También tiene planeado formar parte del equipo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), ya que uno de los directores que lo asesora en Bahía Blanca, es de aquí.

Federico asegura que la clave para mantenerse firme en el estudio es "tener una vida equilibrada". "Uno de mis cables a tierra es el deporte, si no hubiese hecho deporte durante toda mi vida no hubiera podido mantener la constancia en la facultad y en el estudio en general. Desde chico hice fútbol, básquet y ahora me dedico al handball como hobby. Antes formé parte de varios equipos, pero luego decidí hacerlo para despejarme. Creo que eso es importante", consideró el joven.