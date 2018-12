La “caja solidaria” del almacén Sinai que ayuda a los que menos tienen

Cecilia Agüero tiene 60 años y hace ocho que puso en marcha el almacén “Sinai”, ubicado en la esquina de Almirante Brown e Italia de la ciudad de San Luis. Ella y sus cuatro hijas son el motor que hace andar al comercio que le da de comer a toda su familia. Sin embargo, lo que marcó la diferencia no fue su esfuerzo ni su espíritu trabajador, sino un canasto que está en la puerta del local con un cartel que dice: “caja solidaria” y que más abajo tiene la inscripción: “Tome lo que usted necesite”.

Hace dos semanas una idea cruzó por la cabeza de Cecilia, que estaba cansada de ver como al final del día debían tirar alimentos, que si bien estaban aptos para consumir, ya no se podían vender. Un día entró al local y le dijo a sus hijas: “Chicas no tiremos más comida, hay mucha necesidad y muchos niños que no tienen ni un pan y a nosotras nos sobra”, le relató a El Diario.

Y así empezó la movida solidaria. Una bolsita con naranjas, unos bollos de pan del día anterior, algún paquete de fideos o una lata de conservas que tiene una mínima abolladura. Eso que antes iba a la basura, ahora va a la “caja solidaria” que es difundida, a través de las redes sociales, por los conmovidos vecinos.

“Un tomate que esta golpeado, una lechuga con algunas hojas feas, la zanahoria que está un poco más madura. Todo lo que antes quedaba en el depósito y se terminaba perdiendo, ahora va a la canasta”, explicó Marcela Castillo, una de las hijas de Claudia, que se parece a ella tanto por su pelo rubio y su sonrisa cálida como por su deseo de ayudar.

Desde que comenzaron fue un éxito rotundo en el barrio. “Todo lo que va a ese canasto desaparece”, afirmó Marcela y agregó: “la gente que se lleva lo que dejamos ahí es aquella que realmente tiene necesidad”. Durante el día Cecilia o alguna de sus hijas se encargan de reponer el canasto que siempre tiene algo para ofrecer para quien transita por la calle Italia y se topa en la esquina de Almirante Brown con la almacén “Sinai”.

“Tratamos de ir mejorándolo día a día con los alimentos que ponemos”, aseguró la dueña de “Sinai”, quien no pierde la fe en la importancia de los pequeños actos. “Sé que es poquito en comparación al necesidad que hay, pero todo ayuda. Para aquel que quizás no comió nada en todo el día y pasa por acá puede llevarse una fruta o un bollo de pan. Por lo menos es noche va a tener algo para comer”.

Pero Cecilia no se conforma con su granito de arena sino que sueña aún más grande. “Ojalá que esto que nació en este lugar sirva para que otros comerciantes se sumen. Estamos tan ocupados en nuestras cosas que no tomamos conciencia de que hay gente que no tiene para comer ni siquiera una bolsa de pan”, finalizó Marcela mientras sumaba una bolsa con una pera y algunas naranjas a su pequeña, pero a la vez enorme, “caja solidaria”.