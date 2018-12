Merlo: piden denunciar a los que comercialicen y utilicen pirotecnia

Durante la Nochebuena en Merlo se utilizó pirotecnia, lo que causó malestar en muchos ciudadanos, quienes manifestaron su enojo a través de las redes sociales. La villa turística tiene una ordenanza vigente desde el 2013 que prohíbe la venta, acopio, fabricación y uso de este tipo de dispositivos que contienen pólvora. Por eso, la secretaria de Medio Ambiente pidió a los vecinos que denuncien a los comercios que venden y a las personas que manipulan estos artefactos.

La titular de esta área municipal, Paula Andreoli, dijo que "está en vigencia una ordenanza que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia en nuestra villa. En varios barrios de Merlo hubo gente que tiró bombas de estruendo. Queremos que entiendan cuál es el inconveniente más allá de la legislación, porque estos productos provocan problemas en los animales, en las personas, en las chicos con autismo, en los ancianos y en los bebés. Además se pueden generar incendios forestales en la zona y las personas que tiran estos artefactos pueden tener un accidente".

La funcionaria insistió para que la comunidad se comprometa y denuncie a los ciudadanos que no respeten la normativa vigente. Aseguró que sin las presentaciones formales no se pueden aplicar las sanciones. "Estamos pidiendo que nos ayuden a detectar a las personas, porque por más que estemos en la calle haciendo controles, es muy difícil. La pirotecnia es un segundo, se tira la bomba de estruendo y explotó. Esa acción nosotros no la vemos. Por eso necesitamos que hagan la denuncia con nombre y apellido", detalló.

En la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que hasta ahora recibieron pocas acusaciones en la repartición, y subrayaron que la mayoría de las que se asentaron fue a través de las redes sociales. "Para nosotros tiene mayor peso que realicen formalmente la denuncia, para así poder hacer una acta de infracción, tanto para los vecinos que arrojan como para aquellos que comercializan pirotecnia en la zona", señaló.

Según Andreoli, la pirotecnia que se utiliza actualmente en la villa turística cuenta con dos orígenes: deriva de la comercialización clandestina de negocios de la zona o de vecinos que la adquieren en los comercios de algunas localidades de Córdoba, donde la venta no está prohibida.

La ordenanza indica que los productos conocidos como "globos aerostáticos" también están prohibidos por la reglamentación. "No hacen ruido, pero son peligrosos porque pueden provocar grandes daños ambientales si caen en un monte, sierras o viviendas y generan un incendio", manifestó.

En caso de que se formalice una denuncia, Medio Ambiente realizará una inspección con el área de Bromatología. Si constata la infracción se aplica la multa, que se cuantifica en unidades equivalentes al valor de un litro de nafta de la variedad de mayor octanaje. El juez de Faltas es el encargado de establecer el monto, que dependerá de la gravedad. Las infracciones van desde los $2 mil a los $50 mil.