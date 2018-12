Tras la seriedad extraviada

Uno de los más grandes desafíos que enfrentan las instituciones, del orden y la especificidad que sean; es mantener la credibilidad, sobre todo, en una época en la que la falacia, las fake news, el “gatopardismo”, y la manipulación de la información, están en “la orden del día”.

Hay instituciones de las que se espera mucho. Por los miembros que las componen, o por el papel relevante que de ellos se espera. El Consejo de Seguridad de la ONU es un buen ejemplo de los equilibrios que muestra el poder. Con cinco sillas permanentes: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia; y diez “invitados”, es uno de los organismos con más poder real posee dentro de la ONU, pero los desacuerdos “también son permanentes”.

A partir del 1° de enero habrá renovación de cinco nuevos miembros por dos años, entre los que se cuentan tres potencias regionales: Alemania, Indonesia y Sudáfrica. Queda por ver si el consenso será este año más fácil, con un Estados Unidos cada vez más impredecible.

La Casa Blanca tiene la intención de reemplazar a su enviada, la “estrella” del Consejo Nikki Haley, con una ex periodista, Heather Nauert, actual portavoz del Departamento de Estado. Varios diplomáticos están enfocados en el cambio de embajadora de Estados Unidos, y muchos temen que Nauert “adopte una línea más dura aún que la actual; con Estados Unidos “siempre primero”.

Calificado como “unilateralista” y “aislacionista”, el “endurecimiento estadounidense” hará que la ONU sea “un objetivo preferido”, de los típicos ataques de ira de Donald Trump. En jaque permanente respecto a Siria, el Consejo de Seguridad mostró unidad en 2017 con un triple paquete de sanciones contra Corea del Norte. Pero en 2018, prevaleció la desunión.

Los intercambios a menudo han sido brutales, ni siquiera en la búsqueda del consenso.Las quejas de los diplomáticos son puntuales: “nadie escucha, los votos de procedimiento se multiplican, las posiciones están polarizadas”, resumen.

A finales de 2018, en relación a Yemen, el Consejo vio a Estados Unidos amenazar con vetar un texto de su, -en principio-, aliado más cercano, Reino Unido. Un acontecimiento que resultó inaudito y traumático para Londres.

En público, el tono es a veces displicente. “No hay búsqueda de compromiso”, denunció una delegada rusa durante una sesión sobre República Centroafricana, señalando que “ésta no es la primera vez que se nos dice: tómalo o déjalo”. El pasado 21 de diciembre, Bolivia, miembro no permanente, también se enfureció. “Exigimos ser tomados en consideración”, dijo el país, criticando la “falta de transparencia y respeto” en las caóticas negociaciones sobre el envío de observadores a territorio yemení.

Para Moscú, los males del Consejo son atribuibles “a las plumas monopolizadas” por el triunvirato compuesto por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, por las que pasan, por tradición e interés, las resoluciones a redactar sobre los conflictos en el mundo. ¿Habrá armonía con Alemania, Sudáfrica o Indonesia, acompañados por Bélgica y República Dominicana? Estos países sucederán a Suecia, Kazajstán, Etiopía, Holanda y Bolivia.

Con unos 100.000 cascos azules en el terreno internacional, Naciones Unidas enfrenta grandes desafíos. ¿Cómo presionar por la paz con un Consejo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encuentra “más dividido que nunca”?

Las diferencias se dan tanto en reuniones públicas como a puerta cerrada, lamenta, decepcionado, un diplomático sueco.

Ilustración simbólica del rechazo a una estructura heredada de la era de la posguerra y que ya no corresponde al mundo de hoy, los cinco nuevos miembros no quieren ser llamados “miembros no permanentes” sino “miembros elegidos”.

Mientras tanto habrá algunos, los menos, que intentarán recuperar la seriedad, la credibilidad perdida. No es poco.