Asnicar sostuvo que eran constantes las actitudes de acoso en "Patito Feo"

Brenda Asnicar, una de las protagonistas de la tira infantil "Patito Feo" que está en plena controversia ante la denuncia de Thelma Fardín por violación contra Juan Darthés, ratificó que en el rodaje de esa ficción "eran constantes las actitudes" de acoso. Asnicar encarnó en "Patito Feo" a Antonella, la líder de las Divinas, y ahora se encuentra filmando una serie en Colombia para Fox Internacional.

En declaraciones a la revista digital “Para Ti”, Asnicar dijo que "lo terrible es que en 'Patito Feo' no fue una situación, sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas".

La actriz recordó que durante la filmación de "Patito Feo", un compañero de elenco mayor de edad le dijo que la quería "desvirgar cuando tenía 16 años".

"Sí, conté eso y todo el mundo se quedó espantado. Es un horror", indicó la actriz radicada en Colombia, aunque luego aclaró que quien la acosó con esa frase no fue Darthés.

"A mí me parece más extraño que la gente diga que es raro cuando mirando alrededor lo único que veo es gente aprendiendo a comportarse. Lo que nos toca es un momento histórico. Yo busco apoyar este mensaje y decir que hay que animarse a hablar y a denunciar. Salir a luchar por los derechos", aclaró la actriz y ex compañera de Thelma Fardín.

La actriz, además, detalló: "Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder".

Durante la entrevista, Asnicar dio su punto de vista respecto al feminismo. "No sé si me pondría ese rótulo de feminista, pero soy la primera que va a alzar la voz ante la persona que denuncie un abuso y soy la primera en defender a la mujer que sufre un acoso".

Sobre el caso Fardín, Asnicar dijo: "Me tocó mucho. Además, nosotras trabajamos juntas bastante tiempo antes”. Las dos actrices hicieron juntas un programa en Canal 7, cuando tenían 13 años. "Siempre fuimos muy buenas compañeras. Thelma es una chica increíble", sostuvo.

Por último, la ex "Patito Feo" se refirió al momento que vive su ex compañera de elenco tras hacer pública la denuncia, explicó que no quiere hablar de más "porque siento que es una historia muy dolorosa”. Y agregó: “Estamos conectadas, pero no hablé directamente".