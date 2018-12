Denunció por abuso a su primo, un ex intendente de Paso Grande

La joven, de 27 años, dijo que ella y su hermana eran atacadas cuando venían de visita a la localidad puntana.

Cuando a Soledad Oliveras le preguntaron qué la llevó a sacar a la luz los abusos que sufrió a manos de un primo, el ex intendente de Paso Grande, Luis Garro, no respondió de modo inmediato. Necesitó hacer una pausa: la voz se le quebró y la respuesta llegó entrecortada por las lágrimas. "Fue por este momento, este contexto –en referencia al clima social que generó la denuncia de la actriz Thelma Fardín–. Fue también porque, después de hablarlo con mi mejor amiga, pensé que debía hacer algo, para no darle lugar a que siguiera cometiendo estos delitos con otras nenas, sobrinas. Ese fue el click". Al cumplirse un año de la denuncia en el Juzgado Penal 3 de San Luis, Soledad resolvió hacer público su caso, renovando así su pedido de justicia. Decidió hacer propio el "no nos callamos más".

Soledad vive en Rosario. Tiene 27 años. Está a un paso de recibirse de licenciada en Musicoterapia y trabaja en un centro de día. Hace casi cuatro años, en enero de 2015, sufrió las últimas agresiones sexuales por parte de Garro, que es hijo de una hermana de su padre. Y fue en diciembre del año pasado cuando, después de un arduo trabajo interno, resolvió denunciarlo en la Justicia. De ese proceso habló ayer, desde el corazón, en la publicación que hizo en Facebook.

Su revelación en el seno familiar trajo otra: su hermana mayor, Gabriela, de 32 años, le contó que ella también había sido atacada sexualmente por Garro. Por ello, ambas hicieron la presentación en el Juzgado Penal 3, a cargo de la jueza Virginia Palacios.

En su caso, según le contó Soledad a El Diario en una entrevista telefónica, las agresiones se dieron en dos tiempos: primero, entre los 7 y los 10 años, y después, entre los 21 y los 24.

En enero de 2015, cuando pudo hablarlo y significar que ciertas vivencias que había tenido durante sus vacaciones en Paso Grande correspondían a abusos, lo charló con personas de su entorno más cercano. Una de ellas fue Gabriela. Y ella le confió, entonces, que entre sus 7 y 10 años también había sido sometida por Garro.

Los hechos que Soledad tenía más frescos en la memoria eran aquellos ocurridos cuando ya era mayor de edad. Pero cuando empezó a hablar del tema con Gabriela y ella le comentó lo que había sufrido en su infancia, empezaron a aflorar los recuerdos de los abusos que ella misma había soportado siendo muy pequeña.

Por lo que la joven recordó ayer, Garro, que actualmente tendría unos 50 años, la manoseaba, la apoyaba –es decir, pegaba ciertas partes del cuerpo al suyo–, y le exhibía pornografía. Lo hacía cuando la llevaba a pasear en caballo, aprovechando que sus padres u otros adultos no estaban cerca, explicó Soledad. "Hay cosas que había bloqueado en mi mente. Tenía como cabos sueltos de cosas, pero todas conducían a él", aseguró.

La última vez que Soledad y Gabriela tuvieron contacto con Garro fue en 2015. Los otros parientes sí han estado en comunicación, por cuestiones familiares.

Según indicó ayer, la causa de su hermana no prosperó. "Declararon la prescripción, en octubre. Nuestra abogada apeló. Y nos dijeron que hay un plazo de unos tres meses para saber si hacen lugar a la apelación", sintetizó.

La causa de Soledad, en cambio, está en curso. "Nosotras fuimos a San Luis a hacer la denuncia, a ratificar y ampliar, a hacer las pericias. Él sigue su vida normal. No han fijado llamado a declaración indagatoria. Faltan los llamados testigos contextuales para agregarlos a la investigación", refirió.

Garro tenía una doble imagen, afirmó. "Suele ser habitual en este tipo de casos –consideró–. Era muy querido en la familia, muy entrador. Por eso, a mí, en lo personal, me costaba mucho disociar esa imagen de la forma en que se portó conmigo. Decía 'cómo me va a estar haciendo daño'. Fue un proceso muy largo poder entender lo que sucedía".