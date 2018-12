Villa Mercedes: mil chicos de primer grado recibieron su tablet 3.0

En algunos la alegría se transmitió en risas y en otras en cortos saltos mientras con una mano sostenían la nueva adquisición. Ayer, mil chicos de primer grado de veinte escuelas locales recibieron su tablet 3.0 en la sala de convenciones del Molino Fénix. De 10 a 16 continuarán con la entrega a otros 1.500 niños más del resto de los establecimientos escolares.

"Voy a usarla para jugar a los jueguitos de autos de carreras y de construcción, aprender cosas como el abecedario y otras cosas más. No tenía una, así que estoy contento", aseguró Tahiel Barrios, que cursa en el CE Nº 20 "Juan W. Gez" y fue uno de los afortunados que se llevó su dispositivo.

La primera jornada de entregas arrancó a las 10. Cada uno de los pequeños concurrió con su tutor y pasado el mediodía fue la mayor concurrencia. Este martes también estarán hasta las 16.

"El objetivo del programa es incluir digitalmente a toda la población. Esta es una política que empezó hace más de diez años, primero dando conectividad a través de las antenas Wifi; luego otorgando las herramientas que son las tablets, incluyendo los excluidos digitales como los adultos mayores y, en este caso, los más pequeños. Otro de los pilares es la parte educativa, a través de la que llegamos a los docentes a quienes capacitamos para que puedan usarla en el aula, tomar asistencia y otros contenidos que iremos reforzando", explicó Natalia Pina, a cargo del Programa Formación Extracurricular de la Universidad de La Punta.

Hoy será el turno de otros 1.500 alumnos de primer grado de las veinte instituciones más: la Nº 29 "Remedios de Escalada", Nº 30 "General Pedernera", Nº 31 "Mariano Moreno", Nº 32 "Justo Daract", Nº 34 "Raúl B. Díaz", Nº 36 "Carlos Alric", Nº 43 "Tomás Ferrari", Nº 46 "León Guillet", Nº 69 "Olga Sarden", Nº 148 "Provincia de Chubut", Nº 152 "Alas Argentinas", Nº 176 "Nélida Ester. P. de Ferrer", Nº 388 "Sargento Romero", Nº 431 "Nelly Chenau de Vecino", la EPA Nº 10 "Vicente Lucero", "Mahatma Gandhi", CE Nº 9 "Juan Llerena", Nº 10 "Ramiro Podetti", "Nuevo Amanecer", Instituto Nuestra Señora del Carmen" y "San Valentín".

Pina explicó que es la última entrega masiva del año porque "ya están terminando las clases y es más difícil citarlos a todos". Como requisitos para llevarse la tableta, los menores deben concurrir con el DNI y acompañados por el tutor, que también debe llevar DNI o CIPE. En el caso que alguno no haya sido adjudicado, la jefa del programa sostuvo que será revisado "por el área de Estadística del Ministerio de Educación quienes darán aviso a las escuelas para que puedan cargar al sistema a los menores que no pudieron recibirla.