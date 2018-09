El Congreso chileno aprobó la Ley de Identidad de Género

La Cámara de Diputados chilena dio la media sanción que faltaba para que se apruebe la Ley de Identidad de Género que permitirá el cambio de nombre y sexo a los mayores de 18 años y para los menores, a partir de los 14, con autorización de los tutores. Ahora falta que el presidente conservador, Sebastián Piñera, la sancione para que empiece a regir.

"Estamos en presencia de un hecho histórico, que festejamos con mucha emoción y alegría porque se mejorará la calidad de vida de miles de personas que han visto postergada su dignidad y derechos solo por prejuicios en relación a la identidad de género”, expresó Álvaro Troncoso, el dirigente trans del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Cuando entre en vigor, los mayores de 18 años solteros podrán cambiar de nombre y sexo con un simple trámite en el Registro Civil y los casados en un tribunal de familia. Para los adolescentes, de entre 14 y 18 años, tendrán que recurrir a un tribunal de familia y necesitarán estar acompañados de al menos uno de sus representantes legales o tutores. Si no cuentan con ello, podrán pedir la intervención de un juez para que determine si procede la solicitud.



Los menores de 14 años han quedado fuera del proyecto final ante la oposición en las filas conservadoras.

Sin embargo no es todo tan sencillo, además de depender de la autorización del presidente para que entre en vigencia la ley, no se descarta la posibilidad de que los legisladores conservadores que se oponían al proyecto no decidan impugnarla ante el Tribunal Constitucional.