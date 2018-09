El Gobierno presentó un presupuesto “optimista” y la oposición ya lo rechazó

El proyecto de Presupuesto 2019 que el Gobierno envió hoy al Congreso prevé para ese año una inflación del 23%, una caída de medio punto en la actividad económica, un dólar a 40,10 pesos y la promesa de lograr déficit cero, un objetivo con el que pretende recobrar confianza en los mercados. La oposición ya avisó que lo rechaza.

Así se desprende del proyecto de Ley de Presupuesto 2019 dado a conocer este lunes por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la comisión que conduce el macrista Luciano Laspina (Pro-Santa Fe) ante diputados del oficialismo y la oposición.

En su presentación, Dujovne estimó necesario "avanzar más rápido para el equilibrio fiscal, con el fin de reducir nuestra vulnerabilidad".

"Estamos presentando un Presupuesto con equilibro fiscal primario por primera vez desde 2009", sostuvo y añadió que el proyecto propone "una economía ordenada y previsible".

La iniciativa plantea una inflación punta a punta del 23% para el 2019, aunque podría ser más elevada debido al "arrastre de 2018", según el proyecto de Ley de Presupuesto conocido este lunes.

"Proyectamos una desaceleración de la inflación durante 2019, luego del shock inflacionario de los últimos meses de 2018", dice la iniciativa que el Poder Ejecutivo presentará hoy en el Congreso de la Nación.

El Gobierno prevé una baja del 8% del tipo de cambio real multilateral para 2019, punta contra punta, con el dólar en un precio promedio de 40,10 pesos por unidad.

Luego del acelerado aumento del tipo de cambio nominal que ocurrió entre mayo y agosto de 2018, el tipo de cambio real multilateral llegó a niveles récord para la última década, reconoció el Gobierno en su proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

El Gobierno estimó una caída del 0,5% de la actividad económica durante 2019. Según la iniciativa, "la dinámica del PBI 2019 se contrasta con la observada observa en los últimos años, pero sobre todo con la década pasada. La mayor integración comercial y la decisión de mantener la flotación del tipo de cambio permitirán un crecimiento significativo de las exportaciones".

Rechazo

Legisladores de los principales bloques de la oposición criticaron duramente hoy las previsiones del Presupuesto 2019, condicionaron su voto a eventuales cambios y advirtieron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo detrás de la confección del texto.

El jefe del bloque del FPV-PJ, Agustín Rossi, aseguró que "el FMI interviene directamente sobre la economía argentina", al opinar sobre la presentación de la ley que realizó el ministro de Hacienda en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.

"Sabemos que estamos ante un escenario de crisis económica, por lo tanto lo que venimos a ver es si el Gobierno puede presentar un prepuesto con parámetros realistas y parece que nos es así por los números que mencionó el ministro", señaló Rossi, al referirse a las previsiones de inflación del 23%, un dólar a $40,10 y la caída del 0,5% de la actividad económica.

Por su parte, el titular del bloque justicialista Diego Bossio advirtió: "No vamos a votar un presupuesto exprés, no vamos a votar un presupuesto a ciegas". Dijo que el oficialismo "está queriendo que se apruebe un presupuesto de ajuste sugerido por Washington y el FMI para que no haya incertidumbre económica y hay que estudiarlo".

El diputado peronista Felipe Solá evaluó, a su vez, que la "gobernabilidad" del país no se pondrá en riesgo en caso de que no sea aprobada la ley.

Para la diputada del FpV Fernanda Vallejos, el Presupuesto 2019 "luce muy poco realista", después "de la experiencia de Presupuesto 2018, que el Gobierno hizo aprobar con el 10% de inflación y crecimiento de 3,5% del PBI".

La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá consideró que "Dujovne simuló ser autor de un Presupuesto colonial dictado por el FMI".

"Es un Presupuesto que tiene como punto de partida destinar el ahorro nacional -que no va a educación, ni salud, ni obra pública, mucho menos a industrializar el país- al servicio del pago de la deuda externa", cuestionó Del Pla en un comunicado.

