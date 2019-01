Se tensa la relación entre Dosep y el Círculo Médico

Los profesionales pidieron un aumento del 21 por ciento para los primeros días de enero. Para la obra social, la medida fue sorpresiva. Desde ayer comenzaron a cobrar un plus de 100 pesos a los afiliados.

Otra vez, el Círculo Médico de San Luis tomó medidas para "apurar" un aumento de la obra social del Estado, Dosep. La asociación solicitó, entre otras cosas, un incremento del 21 por ciento para equilibrar la inflación del 2018. Si bien ambas entidades tuvieron una reunión a mediados de diciembre y habían acordado que en los primero días de enero iban a tener una respuesta, los profesionales, sin anuncio previo —según trascendió en Dosep— comenzaron ayer a cobrar un plus de 100 pesos a los afiliados. La obra social aseguró que intentó comunicarse con las autoridades del Círculo Médico anteayer para arreglar el aumento, pero no tuvieron éxito. Manifestaron que no llegan a solventar el porcentaje pedido, pero que podrían dar uno de entre un 10 y un 15 por ciento. Ayer lograron un acuerdo del 12 por ciento con el Colegio de Psicólogos, la Asociación de Bioquímicos y con los odontólogos.

"No recibimos ninguna comunicación formal de parte del Círculo Médico, nos parece bastante desprolijo. Nos enteramos por un mensaje de WhatsApp", contó el coordinador de Dosep, Nicolás Anzulovich.

Explicó que, ni bien asumió en su función, las asociaciones presentaron un pedido de audiencia y les fijaron una fecha para reunirse. "En diciembre vinieron autoridades del Círculo y nos plantearon diversas inquietudes y reclamos, entre ellos, un aumento de las prestaciones del 21 por ciento", manifestó. El número tuvo que ver con el último incremento que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, hizo a los empleados públicos.

Sin embargo, Anzulovich aclaró que el 100 por ciento de la masa de afiliados que componen la obra social no es estatal. "También hay jubilados, empleados de otras municipalidades con las que tenemos convenio, ex combatientes y otras entidades como el Colegio de Contadores, que no tuvieron este aumento por lo que repercutiría en nuestro ingreso", agregó.

Anzulovich aseguró que reintegrarán el plus a los afiliados que presenten la factura de su médico.

"Dijimos que lo íbamos a evaluar y que los primeros días de enero les daríamos una respuesta. Anteayer nos quisimos comunicar con ellos, pero fue imposible", comentó y agregó que el aumento que pueden dar sería de entre un 10 y un 15 por ciento, "más la adecuación de algunas prácticas que quedaron retrasadas, el alta de los prestadores que nos pidieron y la inclusión de nuevas prácticas dentro del nomenclador. Esto también nos beneficia porque simplifica varios trámites en la obra social".

El coordinador dijo que emitieron un comunicado a los afiliados para que, ante este plus, reclamen una factura "porque les vamos a reintegrar ese dinero y además vamos a tomar las medidas que correspondan con los médicos que lo cobren.

Tenemos firmado un convenio con el Círculo que en su cláusula séptima dice expresamente que a todos los que se registren como prestadores se les prohíbe exigir o cobrar a los afiliados un monto adicional —cualquiera sea su denominación o naturaleza—, por eso veremos nosotros qué acciones tomaremos en relación a ello".

El presidente del Círculo Médico de San Luis, Fernando García Montaño, expresó que la asociación "está trabajando con Dosep para resolver esta situación de la forma más rápida posible". Destacó que la negociación no solo tiene que ver con el incremento del valor de las consultas sino con otros pedidos más.

Según trascendió en la asociación, el aumento sería para equilibrar la inflación del 2018 y que, de hacerse efectivo el incremento, recién los prestadores lo estarían cobrando en abril. Las paritarias de los médicos con las obras sociales suelen ser en marzo y en octubre, por lo que si la suba se da en febrero, al mes siguiente tendrían que volver a negociar un nuevo porcentaje, algo que los pondría en desventaja por haber pasado solo un mes desde la última negociación.

Además, una fuente cercana a la asociación explicó que la nueva ley de Superintendencia acepta que se cobre hasta 186 pesos de coseguro sin emitir factura. "Entonces, si el paciente quiere una, se le devuelve la orden y se cobrará como una consulta particular, luego debería llevarla a la obra social y pedir el reintegro", aclaró.