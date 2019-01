Mejoran el abastecimiento de agua en San Martín y Fraga

El Gobierno de la Provincia se encuentra poniendo en valor y refaccionando las plantas potabilizadoras de San Martín y Fraga, para un mejor un abastecimiento del líquido en ambas localidades. Las obras tienen una inversión de unos 5.160.000 de pesos y estarán finalizadas en dos meses.

En San Martín se está construyendo una cisterna, un tanque elevado y un tanque australiano. Además se están realizando mejoras en el sistema de reserva y distribución de agua para toda la localidad. La obra asciende a 2.649.000 pesos.

El panorama actual de la planta, es compleja, debido a que el sistema cuenta con dos pozos de bombeo de 40 mil litros (por hora) cada uno y un tanque elevado de 25.000 litros de almacenamiento, que presenta un daño importante en el sector inferior que impide utilizar el reservorio. Además, a esto se debería sumar que la población actual supera los mil habitantes en forma constante, sumando esta cifra en los meses de verano.

"El principal problema a resolver, es netamente de la construcción de un nuevo tanque reserva de agua, ya que el actual presenta daños importantes, por lo que se hace imposible repararlo en altura y con líquido alojado", dijo el jefe del Subprograma de Agua y Saneamiento, Santiago Barroso.

En la actualidad la población cuenta con el recurso en forma abundante y el actual reservorio (tanque elevado de 25.000 litros) tiene una autonomía de aproximadamente una hora y se produce un constante bombeo desde uno de los pozos para poder suministrar el caudal necesario de consumo. Además, durante los meses de verano se originan cortes de energía en forma reiterada, y la baja capacidad del reservorio conlleva a la interrupción de servicio de agua a toda la localidad.

Por eso, el Ministerio de Obras Públicas para brindar una solución al problema, está construyendo un tanque australiano cerrado con capacidad de un millón de litros (el que ante cualquier inconveniente, tenga reserva para abastecer de agua a la localidad); un tanque elevado de 25.000 litros, con altura superior al actual para mejorar la presión y llegar a todos los habitantes y una conexión al Acueducto San Martín (ramal San Martín) para evitar el bombeo desde la perforaciones (que quedarían solo para caso de emergencias).

En Fraga se está realizando la puesta en valor de la planta potabilizadora y construcción de una cisterna. La obra tiene un valor de 2.510.000 pesos.

En la actualidad, la localidad cuenta con dos pozos de agua y dos tanques elevados que utilizan para su almacenamiento, los que se encuentran con grandes pérdidas y en malas condiciones.

La obra prevista a realizar consiste en puesta en valor de la planta potabilizadora existente, en donde se realizará la reconstrucción de las estructuras, reparación e impermeabilización, cambio de cañerías y cambio válvulas de los tanques elevados existentes.

"Se realizará un tanque cisterna cubierto de 150 metros cúbicos, que se utilizará para cubrir la demanda de la población existente y futura, además se instalarán nuevas cañerías que van de los pozos hasta la cisterna y de ella, hasta los depósitos elevados, sustituyendo la actual", dijo el funcionario.

Se proveerá y colocará un clorinador a continuación del caudalímetro y previo al ingreso a la nueva cisterna, deberá funcionar en forma automática, clorando el ingreso de agua, este irá alojado en su casilla correspondiente. El nivel de cada uno de los reservorios de agua se controlará mediante un sistema de señal eléctrica.

También, se efectuará el cambio de las dos bombas existentes por unas nuevas con sus respectivos tableros. Se sustituirán las cañerías, válvulas y todos los accesorios que se necesiten para que el sistema quede en perfectas condiciones. "Se pondrán en valor la casilla de tableros y casa química. Se ejecutarán los trabajos de revoques, cañerías, pinturas y membranas, entre otras, para dejarla en perfecto estado", detalló.

"Una obra muy importante"

La intendenta de Fraga, Antonela Gil, contó que "la planta potabilizadora que tenemos tiene más de 30 años, cuando vivían 200 habitantes. Se construyó sin pensar que el pueblo iba crecer como creció. Se hizo la puesta en valor y ampliación al quedar demasiada chica para abastecer a la cantidad de habitantes que existe en la actualidad".

Se distribuye agua a 560 usuarios y viven en la localidad 1.500 personas. "Luego de esta obra vamos a pedir la ampliación de la red para abastecer a unos 700 usuarios y si se construyen más barrios y vecinos que tienen terrenos, se podrán conectar sin problemas", señaló.

"La obra es un beneficio muy importante y muy necesario ya que no solo en las viviendas no había agua o faltaba presión, sino también en la escuela. Los alumnos no podían tener clases y estos inconvenientes los venimos teniendo desde hace muchos años. Con estos trabajos esperamos no tener más dificultades", destacó Gil.