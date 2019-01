Algunos gestos del precalentamiento electoral

Muchas veces resulta valioso recurrir a algún aporte periodístico menos contaminado de las subjetividades que condicionan a muchos medios locales. En un párrafo de su Editorial, en la edición de enero de 2019, y bajo el título "¿Vuelve?", Le Monde Diplomatique señala: “(…) Ambos espacios conservan sus dirigentes, sus ideas y sus estilos, lo que en última instancia revela la dificultad de la política argentina para renovarse. Pero sucede, además, que las mismas encuestas que confirman la resiliencia de ambas fuerzas muestran el alto nivel de rechazo que generan, que entre rechazos duros y blandos alcanza el 60 e incluso el 70 por ciento: el escenario 2019 es el de una disputa trágica entre dos negatividades”. Esta edición se refería, para América del Sur, a la situación electoral de 2019 en la Argentina.

El voto al “menos malo” o el voto “en contra de” no suele conducir a buenos momentos. En la Argentina sobran ejemplos de construcciones electorales pensadas como antídoto contra el avance de otros candidatos o de otras fuerzas. Los resultados no fueron buenos. Alcanzado el objetivo del triunfo en los comicios, la hora de gobernar suele encontrar a estos dirigentes sin programas y sin ideas. Desnudos. Toda la energía se pone en destrozar a otro. Pero gobernar es mucho más que eso y requiere de otras capacidades, de otras aptitudes, de otras destrezas y, sobre todo, de mucho coraje. El rechazo al actual presidente es notorio, y las encuestas lo dejan claramente de manifiesto. Se debe entender que Cristina Kirchner representa una fuerza política, y será esa fuerza quien deba resolver su situación para presentar lo que considere la mejor propuesta electoral. Lo mejor para el 27 de octubre de 2019, y sobre todo para lo que va de diciembre hasta el 2023. Mauricio Macri es el presidente de todos los argentinos, y su pésima imagen obedece a una gestión de gobierno que claramente ha fracasado. Lo señalan todos los indicadores económicos, sociales y financieros. Su política tarifaria recibe todas las semanas una estruendosa respuesta en distintos rincones del país. Se trata de encuentros de ciudadanos que una buena parte de la prensa oficialista desconoce, pero que cada vez cobran más volumen y notoriedad. El inexorable avance de la campaña electoral deja registro de muchas promesas incumplidas. De muchas sentencias falsas. Y no se trata de frases aisladas o de respuestas dadas de apuro a la prensa. Se trata de razonamientos elaborados, de ideas expuestas con tranquilidad, que develan criterios erróneos y graves diferencias entre lo prometido y lo alcanzado. Los parlamentos respecto de la inflación constituyen el rubro más obsceno en este sentido. Lo que era fácil se volvió imposible. Si como se señaló, la lucha contra la inflación califica al gobernante, ya está marchando un aplazo. Sería decoroso que la misma persona no vuelva a formular un rosario mentiroso de augurios que, de ningún modo, pudo alcanzar.

Hay otras construcciones llamativas. Personajes que comenzaron su peregrinar en la carrera electoral con muy pocos votos, y con mucha prensa, quedan fatalmente al descubierto cada vez que ni en sus propios territorios cosechan demasiada adhesión. No basta el empuje mediático o el deseo de algún sector. Se requiere un espacio político importante y una vocación de unidad que permita cierta construcción sólida que luego mostrará su mejor rostro. Ir a despertar a un señor adulto que, con todo derecho, está de vacaciones, que tiene cara de vacaciones, actitud de vacaciones, ropa de vacaciones, parece más un gesto desesperado que un criterio serio para participar de una contienda electoral difícil y cargada de obstáculos.

Por otro lado, sin mezquinas especulaciones y con un marco absolutamente legal, San Luis definió su formato electoral, aclaró sus instancias y les puso día y hora. Cada fuerza política sabrá elaborar la mejor estrategia para llegar a abril y a junio en las mejores condiciones. Por lo pronto, en los primeros días de marzo ya se conocerán los precandidatos, o los candidatos, según la decisión de cada espacio político.